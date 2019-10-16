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THY pilotlarından A Milli Futbol Takımı'na anlamlı tebrik

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 16.10.2019 Güncelleme Tarihi: 16.10.2019
MİLLİLERE ÖZEL ANONS! UÇAK ALKIŞLARLA İNLEDİ

maçının ardından Türk Hava Yolları'na () ait yurda dönen A kafilesi, dönüş yolunda kokpit ekibinin 'anons' sürpriziyle karşılaştı. Uçak içinde kaydedilen görüntülerde, Milli takım teknik heyetinin ve futbolcularının bu anonsa alkışlarla karşılık verdiği görüldü.

pilotu 'in, 2002'deki dünya 3'üncülüğü sonrası A Teknik Direktörü 'in, "Önemli olan neye sahip olduğunuz değil, kiminle paylaştığınızdır" sözlerini hatırlatarak takımı tebrik etmesi, teknik heyet ve futbolculardan büyük alkış aldı.

Ay-Yıldızlı Takım, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu 8. maçında ile deplasmanda 1-1 berabere kaldığı maçın ardından THY'ye ait 'ye döndü.

THY pilotlarından A Milli Futbol Takımı'na anlamlı tebrik THY PİLOTLARINDAN A MİLLİ FUTBOL TAKIMI'NA ANLAMLI TEBRİK

"ÖNEMLİ OLAN NEYE SAHİP OLDUĞUNUZ DEĞİL"

Uçağın kokpitinde yer alan pilot Muhammet Genç, uçuşu hakkında bilgi verdiği anonsun sonunda Milli Takımın Fransa maçına ilişkin konuştu. Genç, "Değerli hocamız Şenol Güneş, yıllar önce kokpitten yaptığı anonsta, Kore'den dünya 3'üncüsü olarak dönerken, 'önemli olan neye sahip olduğunuz değil kiminle paylaştığınızdır' demişti. Sizlerin başarılarını tüm Türkiye paylaşıyor. Uçuş ekibi olarak, milletimiz adına güzel mücadeleniz ve aldığınız 1 puan için sizleri tebrik eder, bu başarılarınızın devamını dilerim" ifadelerini kullandı.

ALKIŞLARLA KARŞILIK

Uçak içinde kaydedilen görüntülerde, teknik heyetinin ve futbolcularının bu anonsa alkışlarla karşılık verdiği görüldü.

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