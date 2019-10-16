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Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 16.10.2019 Güncelleme Tarihi: 16.10.2019
METEOROLOJİ'DEN SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI

İç Ege, , , Batı ve 'in iç kesimleri, Doğu ve 'nun batısıyla ve çevrelerinde yarın yerel olmak üzere, sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, yarın genelinde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.

İç Ege, , , Batı ve 'in iç kesimleri, Doğu ve 'nun batısıyla ve çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Denizlerde fırtına beklenmiyor.

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