Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı
Giriş Tarihi: 16.10.2019 Güncelleme Tarihi: 16.10.2019
İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısıyla Bilecik ve Diyarbakır çevrelerinde yarın yerel olmak üzere, sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, yarın Türkiye genelinde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.
İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısıyla Bilecik ve Diyarbakır çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.
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