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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan ABD ziyaretiyle ilgili önemli açıklama

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 16.10.2019 Güncelleme Tarihi: 16.10.2019
ERDOĞAN'DAN ABD ZİYARETİYLE İLGİLİ ÖNEMLİ AÇIKLAMA

Son dakika haberi... Başkan önümüzdeki ay düzenleyeceği ABD ziyaretinin, 'ye gelecek ABD heyetine göre şekilleneceğini belirtti.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

ABD ZİYARETİ

gelecek heyete göre şekillenecek. Pence ve Pompeo ile görüşeceğim.

SURİYE'DEKİ GELİŞMELER

'te olmak gibi derdimiz yok. Rejim-SDG anlaşmasına ihtimal vermek istemem.

RUSYA ZİYARETİ

Şu an itibarıyla seyahatimizle ilgili herhangi bir olumsuz durum yok. Büyük ihtimalle o gerçekleşecek.

HALKBANK DAVASI

ABD'deki davası yasa dışı ve çirkin bir adım.

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