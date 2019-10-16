Son dakika: Başkan Erdoğan'dan ABD ziyaretiyle ilgili önemli açıklama
Giriş Tarihi: 16.10.2019 Güncelleme Tarihi: 16.10.2019
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan önümüzdeki ay düzenleyeceği ABD ziyaretinin, Türkiye'ye gelecek ABD heyetine göre şekilleneceğini belirtti.
Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:
ABD ZİYARETİ
ABD ziyareti gelecek heyete göre şekillenecek. Pence ve Pompeo ile görüşeceğim.
SURİYE'DEKİ GELİŞMELER
Münbiç'te olmak gibi derdimiz yok. Rejim-SDG anlaşmasına ihtimal vermek istemem.
RUSYA ZİYARETİ
Şu an itibarıyla Rusya seyahatimizle ilgili herhangi bir olumsuz durum yok. Büyük ihtimalle o gerçekleşecek.
HALKBANK DAVASI
ABD'deki Halkbank davası yasa dışı ve çirkin bir adım.
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