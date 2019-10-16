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Son dakika: Burdur'da deprem

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 16.10.2019
BURDUR'DA DEPREM

Son dakika haberi... 'un Bucak ilçesinde Richter ölçeğine göre 3.4 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiği bildirildi. Depremde can veya mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı () Dairesi'nin merkez üssünü 'un Bucak ilçesine bağlı Kargı köyü yakınları olan tespit ettiği deprem, saat 10.28'de meydana geldi.

Yerin 135.41 kilometre derinliğinde olan deprem, ilçede hissedildi. Depremde can veya mal kaybı yaşanmadı.

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin merkez üssünü ilçeye bağlı Kocaaliler köyü, büyüklüğünü ise 3.2 olarak açıkladı.
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