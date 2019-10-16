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Barış Pınarı Harekatı'nda terör hedefleri vuruldu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 16.10.2019
BARIŞ PINARI HAREKATI'NDA TERÖR HEDEFLERİ VURULDU

'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlatılan kapsamında, Rasulayn kırsalında yer alan terör hedefleri obüs atışlarıyla vuruluyor.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (), Milli ile Suriye'nin kuzeyinde terör örgütleri / ve 'a karşı yürüttüğü harekat devam ediyor.

Harekat kapsamında 'nın Ceylanpınar ilçesinin karşısında bulunan Rasulayn kırsalındaki terör mevzileri ateş altına alınıyor.

Gece saatlerinde de devam eden yoğun obüs atışlarıyla terör hedefleri vurulurken, bölgeden dumanlar yükseliyor.

Kentteki çatışma ve patlama sesleri, Ceylanpınar'dan duyuluyor.

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