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Terör örgütüne operasyon! Tek tek yakalandılar

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 16.10.2019 Güncelleme Tarihi: 16.10.2019
TERÖR ÖRGÜTÜNE OPERASYON! TEK TEK YAKALANDILAR

Son dakika haberi... 'da polisin terör örgütü PKK/KCK-YPG/PYD'ye yönelik düzenlediği operasyonda haklarında gözaltı kararı verilen 14 kişiden 11'i yakalandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele () Şube Müdürlüğü koordinesinde terör örgütü PKK/KCK-YPG/PYD'ye yönelik düzenlenen operasyonda 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği bildirildi.

Açıklamada, bu kişilerden 11'inin yakalanarak gözaltına alındığı, diğer 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği kaydedildi.
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