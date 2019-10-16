Barış Pınarı Harekatı'nda öldürülen terörist sayısı 653'e yükseldi
Giriş Tarihi: 16.10.2019 Güncelleme Tarihi: 16.10.2019
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Barış Pınarı Harekâtı’nda etkisiz hale getirilen PKK/YPG’li terörist sayısı toplam 653 oldu." ifadelerine yer verildi.
Milli Savunma Bakanlığından, Barış Pınarı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen PKK/YPG'li terörist sayısının 653'e yükseldiği bildirildi.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Barış Pınarı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen PKK/YPG'li terörist sayısı toplam 653 oldu." ifadesi kullanıldı.
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