Başkan Erdoğan'ın Rusya ziyaretinin tarihi belli oldu
Giriş Tarihi: 16.10.2019 Güncelleme Tarihi: 16.10.2019
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya ziyaretinin tarihi belli oldu. Başkan Erdoğan, 22 Ekim'de Soçi'ye gidiyor, Putin ile görüşecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 22 Ekim'de Rusya Federasyonu'na günübirlik ziyarette bulunacak.
İletişim Başkanlığından yapılan duyuruya göre, Soçi kentine gidecek Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşecek.
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