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Başkan Erdoğan'ın Rusya ziyaretinin tarihi belli oldu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 16.10.2019 Güncelleme Tarihi: 16.10.2019
BAŞKAN ERDOĞAN'IN RUSYA ZİYARETİNİN TARİHİ BELLİ OLDU

Başkan 'ın ziyaretinin tarihi belli oldu. Başkan Erdoğan, 22 Ekim'de Soçi'ye gidiyor, Putin ile görüşecek.

Cumhurbaşkanı , 22 Ekim'de Federasyonu'na günübirlik ziyarette bulunacak.

İletişim Başkanlığından yapılan duyuruya göre, Soçi kentine gidecek Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı ile görüşecek.

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