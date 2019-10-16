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Kabine toplantısı sonrası flaş açıklamalar

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 16.10.2019 Güncelleme Tarihi: 16.10.2019
KABİNE TOPLANTISI SONRASI FLAŞ AÇIKLAMALAR

Başkan başkanlığında toplanan toplantısının ardından açıklamalarda bulundu… Kalın, "'nı lekelemeye çalışanlar, 'deki piyonları mevzi kaybettiği için sinirli, öfkeli ve komik halde bulunmaktadır." dedi.

Başkan başkanlığında toplanan toplantısının ardından açıklamalarda bulundu…

Kabine toplantısı sonrası flaş açıklamalar KABİNE TOPLANTISI SONRASI FLAŞ AÇIKLAMALAR

Kalın'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

- birçok oyunu eş zamanlı olarak bozmuştur.

- Harekatta kısa sürede büyük başarı elde edildi

- Şu anda gürültü koparanlar 'deki piyonları mevzi kaybettiği için saldırganlaşıyorlar.

- Yaptırım tehditleri, kınamalar bizi haklı davamızdan vazgeçirmeyecektir.

- Dünyada dengelerin yeniden kurulduğu bir dönemde 'nin ulusal çıkarlarını esas alarak, bu hamleyi yapmış olması bazılarını şaşırtmış olabilir.

- Türkiye'yi Barış Pınarı Harekatı konusunda eleştirenlere 'lıları kimlerin neden bıraktığını sormak en tabii hakkımızdır.

-Suriye'nin toprak bütünlüğü, siyasi birliği ve sosyolojik dengeleri açısından da / tahakkümünün artık sonlanmasının zamanı gelmiştir.

MÜNBİÇ'TEKİ GELİŞMELER

-Orada Amerikan bayrağının yerine Rus bayrağının geçip, PYD/YPG'nin, bir başka gücün kontrolü altında olması kabul edilebilir bir şey değil.

-(PYD/YPG) Bugüne kadar Amerikan himayesinde, Amerikan bayrağı altında buraları adeta talan eden, kendi kendilerine buraların hükümdarlığını ilan eden örgütler artık bu rahatlığı bulamayacaklardır. Türkiye bu konuda son derece kararlıdır.

-Yarın Sayın Cumhurbaşkanımızın, ABD Başkan Yardımcısını kabul etmesi planlanmakta. Şu anda bir değişiklik öngörülmüyor.

-Bizim rejimiyle resmi olarak bir görüşme, temasımız yok.

-Amerika'daki Evanjelik kitlenin PYD/YGP'yi savunur hale gelmesi yakın siyasi tarihin en büyük ironilerinden bir tanesi.

OLASI YAPTIRIMLARA KARŞILIK

-İncirlik Üssü'nün statüsüyle ilgili şu anda bir değişiklik öngörülmüyor.

-Suriye'de ayrılıkçı gündemi olan Marksist, Leninist bir terör örgütünü Teksas'taki Utah'taki bir Evanjelistin savunuyor olması, bunu da oradaki Hristiyanları koruma güdüsüyle yaptığını iddia etmesi gerçekten çok ilginç bir duruma işaret ediyor.

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