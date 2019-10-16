Kabine toplantısı sonrası flaş açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısının ardından Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın açıklamalarda bulundu…

Kalın'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

- Barış Pınarı Harekatı birçok oyunu eş zamanlı olarak bozmuştur.

- Harekatta kısa sürede büyük başarı elde edildi



- Şu anda gürültü koparanlar Suriye'deki piyonları mevzi kaybettiği için saldırganlaşıyorlar.



- Yaptırım tehditleri, kınamalar bizi haklı davamızdan vazgeçirmeyecektir.



- Dünyada dengelerin yeniden kurulduğu bir dönemde Türkiye'nin ulusal çıkarlarını esas alarak, bu hamleyi yapmış olması bazılarını şaşırtmış olabilir.



- Türkiye'yi Barış Pınarı Harekatı konusunda eleştirenlere DEAŞ'lıları kimlerin neden bıraktığını sormak en tabii hakkımızdır.

-Suriye'nin toprak bütünlüğü, siyasi birliği ve sosyolojik dengeleri açısından da PYD/YPG tahakkümünün artık sonlanmasının zamanı gelmiştir.

MÜNBİÇ'TEKİ GELİŞMELER

-Orada Amerikan bayrağının yerine Rus bayrağının geçip, PYD/YPG'nin, bir başka gücün kontrolü altında olması kabul edilebilir bir şey değil.

-(PYD/YPG) Bugüne kadar Amerikan himayesinde, Amerikan bayrağı altında buraları adeta talan eden, kendi kendilerine buraların hükümdarlığını ilan eden örgütler artık bu rahatlığı bulamayacaklardır. Türkiye bu konuda son derece kararlıdır.

-Yarın Sayın Cumhurbaşkanımızın, ABD Başkan Yardımcısını kabul etmesi planlanmakta. Şu anda bir değişiklik öngörülmüyor.

-Bizim Esed rejimiyle resmi olarak bir görüşme, temasımız yok.

-Amerika'daki Evanjelik kitlenin PYD/YGP'yi savunur hale gelmesi yakın siyasi tarihin en büyük ironilerinden bir tanesi.

OLASI YAPTIRIMLARA KARŞILIK

-İncirlik Üssü'nün statüsüyle ilgili şu anda bir değişiklik öngörülmüyor.

-Suriye'de ayrılıkçı gündemi olan Marksist, Leninist bir terör örgütünü Teksas'taki Utah'taki bir Evanjelistin savunuyor olması, bunu da oradaki Hristiyanları koruma güdüsüyle yaptığını iddia etmesi gerçekten çok ilginç bir duruma işaret ediyor.