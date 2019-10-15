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Türk Konseyi Liderler Zirvesi'nden Barış Pınarı Harekatı'na destek bildirisi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 15.10.2019 Güncelleme Tarihi: 15.10.2019
TÜRK KONSEYİ LİDERLER ZİRVESİ'NDEN BARIŞ PINARI HAREKATI'NA DESTEK BİLDİRİSİ

ortak bildirisinde 'na destek vurgusu yapıldı. Bildiride "Barış Pınarı Harekatı, Suriye'nin toprak bütünlüğünün sağlanmasına katkıda bulunacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Azerbaycan'da düzenlenen Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi) Devlet Başkanları 7. Zirvesi sonuç bildirgesinde, 'na destek kararı yer aldı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in ev sahipliğinde düzenlenen zirveye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan'ın kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev katıldı.

Türk Konseyi gözlemci üyesi Macaristan'ın Başbakanı Viktor Orban ile kuruma üye olmasa da etkinliklere katılım sağlayan Türkmenistan'ın Başbakan Yardımcısı Pürli Agamuradov da toplantıda hazır bulundu.



Toplantı sonrasında kabul edilen ve liderlerce imzalanan bildiride, Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili şu ifadelere yer verildi:

"Türk Konseyi, Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'nın terörizmle mücadeleye, Suriye'nin toprak bütünlüğünün sağlanmasına, Suriyelilerin teröristlerin zulmünden kurtarılmasına ve yerlerinden edilmiş Suriyelilerin ana vatanlarına güvenli ve gönüllü geri dönüşleri için şartların oluşturulmasına katkıda bulunacağına olan umut ve inançlarını beyan etmektedir."

Son dakika: Başkan Erdoğan’dan Türk Konseyi Zirvesi'nde flaş mesajlar SON DAKİKA: BAŞKAN ERDOĞAN’DAN TÜRK KONSEYİ ZİRVESİ'NDE FLAŞ MESAJLAR

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