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Barış Pınarı Harekatı'nın 'Yalan ve Gerçekleri'! Sınır tanımadılar...

Fırat'ın doğusundaki teröristlere yönelik başlatılan Barış Pınarı Harekatı başarıyla devam ederken, bir yandan da sosyal medya ve çeşitli mecralardaki yapılar iftira üstüne iftira atıyor. Sivil katliamlar gibi bir çok yalan haber ve paylaşımlara imza atılırken, olayların gerçekleri hemen günyüzüne çıkıyor. İşte Barış Pınarı Harekatı'nın yalan ve gerçekleri...

Giriş Tarihi: 15.10.2019 15:15 Güncelleme Tarihi: 15.10.2019 15:18
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Barış Pınarı Harekatı'nın 'Yalan ve Gerçekleri'! Sınır tanımadılar...

Türk Ordusu Barış Pınarı Harekatını başarıyla sürdürürken bir yandan da sosyal medya ve çeşitli mecralardaki yapılarla da savaşıyor. Sivil katliamları vs gibi bir çok yalan haber ve paylaşımlara imza atan isimler de öyle sıradan kişiler değil. İşte sosyal medyada dönen yalanlar ve gerçekleri...

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Barış Pınarı Harekatı'nın 'Yalan ve Gerçekleri'! Sınır tanımadılar...
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Barış Pınarı Harekatı'nın 'Yalan ve Gerçekleri'! Sınır tanımadılar...
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Barış Pınarı Harekatı'nın 'Yalan ve Gerçekleri'! Sınır tanımadılar...
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Barış Pınarı Harekatı'nın 'Yalan ve Gerçekleri'! Sınır tanımadılar...