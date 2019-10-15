Barış Pınarı Harekatı'nın 'Yalan ve Gerçekleri'! Sınır tanımadılar...

Türk Ordusu Barış Pınarı Harekatını başarıyla sürdürürken bir yandan da sosyal medya ve çeşitli mecralardaki yapılarla da savaşıyor. Sivil katliamları vs gibi bir çok yalan haber ve paylaşımlara imza atan isimler de öyle sıradan kişiler değil. İşte sosyal medyada dönen yalanlar ve gerçekleri...