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The Times'tan AB'ye kritik "Barış Pınarı Harekatı" ve Türkiye sorusu

DÜNYA
Giriş Tarihi: 15.10.2019 Güncelleme Tarihi: 15.10.2019
THE TİMES'TAN AB'YE KRİTİK TÜRKİYE SORUSU

İngiliz gazetesi, Türkiye'nin 'nın Batı bloku içindeki ciddi sorunları ifşa ettiğini belirterek bu ülkelerin "gerçek jeopolitik ağırlığa" sahip Türkiye ile "faydalı ama ömrünü doldurmuş milis güç" arasında bir tercih yapmak zorunda olduğunu yazdı. The Times, "'daki en büyük ordulardan birine (Türkiye) ve gerçek bir jeopolitik ağırlığa sahip bir müttefiki mi, yoksa DEAŞ'ın yenilmesinde önemli bir rol oynayan ama faydalı ömrünü çoktan doldurmuş olabilecek bir milis gücünü mü destekleyeceğiz?" sorusunu yöneltti.

"Türkiye'nin Suriye'ye girişi: Avrupa'nın dilemması" başlıklı bir başyazı yayımlayan , "Türkiye'nin Suriye'nin uzun savaşına askeri olarak girişi, zaten çatırdayan Batı ittifakında karmaşa ve dehşet saçıyor." ifadelerini kullandı.

ABD'nin Suriye'nin kuzeyinden asker çekme kararıyla başlayan 'nın, Avrupa'yı bir dilemmayla karşı karşıya bıraktığı belirtilen makalede, Avrupalı ülkelerin önündekinin "'daki en büyük ordulardan birine ve gerçek bir jeopolitik ağırlığa sahip bir müttefiki mi, yoksa DEAŞ'ın yenilmesinde önemli bir rol oynayan ama faydalı ömrünü çoktan doldurmuş olabilecek bir milis gücünü mü destekleyeceğiz?" sorusu olduğunu yazdı.

"AVRUPA KIVRANIYOR"

Makalede, Türkiye'nin başta Almanya olmak üzere Avrupa ülkeleri karşısında net tavır aldığı ve kendisini savunma hakkından vazgeçmeyeceğini gösterdiği belirtilerek "Avrupa Türkiye'yi tatmin ederken kendi vicdanını da rahatlatacak bir pozisyon bulmak için kıvranıyor. Harekatın derhal durdurulması çağrısının umursanması ihtimali düşük." ifadelerine yer verildi.

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"TÜRKLERİ DURDURACAK SİHİRLİ BİR GÜCÜMÜZ YOK"

Bu yılın sonunda AB'nin dış politikasının başına geçecek İspanya Dışişleri Bakanı 'in "Türkleri durduracak sihirli bir gücümüz yok." sözleri de hatırlatıldı.



(Fotoğrafta İspanya Dışişleri Bakanı Josep Borrell)

"Sınırlı bir silah ambargosuna giden AB yine de Türkiye'nin hayati pozisyonunu dikkate almak zorunda." ifadesi kullanılan makalede, "Bir NATO müttefikine silah tedarikini reddetmek, onu Moskova'yla daha derin bir ilişkiye itmek olabilir." değerlendirmesinde bulunuldu.



RUSYA-TÜRKİYE VE İRAN İTTİFAKINA DİKKAT ÇEKİLDİ

Türkiye'nin NATO'da tutulması için pek çok sağlam gerekçe olduğu vurgulanan makalede, "Bağları kopan, Rusya ve İran ile hizalanmış bir Türkiye, Batı için vahim bir zorluk teşkil edecektir." görüşüne yer verildi.

Makalede, Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı kapsamında 30 kilometrelik alanı aşmamasının önemli olduğuna dikkati çekilerek hapishanelerdeki DEAŞ militanlarını orada tutma sorumluluğunu da üstlenmesi gerektiği ifade edildi.

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cemil inanch cemil inanch

Herhalde milis gücünü destekleyecekler . Öğrenemedik 1 türlü : gavurdan dost , domuzdan post olmaz ! 1de domuz gibi üreyenlerden ..

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 15.10.2019 12:01
reıscı reıscı

sızede bır cay soyleyelım bakın keyfınıze ümmetın ordusu sızıde korur

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 15.10.2019 11:59
Haberin tüm yorumlarını okuyun (2 yorum)

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