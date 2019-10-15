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TSK ve MİT'ten Gara'ya operasyon: İki terörist etkisiz hale getirildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 15.10.2019 Güncelleme Tarihi: 15.10.2019
TSK VE MİT'TEN GARA'YA OPERASYON

, "Türk Silahlı Kuvvetleri ve Millî İstihbarat Teşkilatımızın koordineli çalışması sonucu kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 2 ’lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hale getirildi." açıklamasında bulundu.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter adresinden operasyona ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri () ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın () koordineli çalışması sonucu kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 'lı 2 teröristin hava harekatı ile etkisiz hale getirildiği duyuruldu.


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