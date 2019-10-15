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15.10.2019

HDP'li milletvekili Dersim Dağ, polisi tehdit etti

Barış Pınarı Harekatı’nı protesto etmek isteyen isteyen PKK’nın siyasi uzantısı HDP’li Milletvekili Dersim Dağ, görevini yapmak isteyen polisi tehdit etti. Dersim Dağ, eylemlerine izin vermeyen polise, "Burada konuşmamızı engellemeniz farklı eylemlere neden olur." ifadelerini kullandı.

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