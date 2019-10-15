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15.10.2019
HDP'li milletvekili Dersim Dağ, polisi tehdit etti
Barış Pınarı Harekatı’nı protesto etmek isteyen isteyen PKK’nın siyasi uzantısı HDP’li Milletvekili Dersim Dağ, görevini yapmak isteyen polisi tehdit etti. Dersim Dağ, eylemlerine izin vermeyen polise, "Burada konuşmamızı engellemeniz farklı eylemlere neden olur." ifadelerini kullandı.
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