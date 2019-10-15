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ABD Münbiç'ten çekildi, Rusya devriye görevinde

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 15.10.2019 Güncelleme Tarihi: 15.10.2019
ABD MÜNBİÇ'TEN ÇEKİLDİ, RUSYA DEVRİYE GÖREVİNDE

önderliğindeki koalisyon güçleri 'ten çekildiklerini açıkladı. ise 'nin kuzeyinde Türk ve Suriye ordusu arasındaki bölgede devriye görevi yaptığını duyurdu.

öncülüğündeki karşıtı koalisyonun Sözcüsü Albay Myles B. Caggins, koalisyon güçlerinin 'nin kentinden çekildiğini duyurdu. Sözcü Caggins, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Koalisyon güçleri Suriye'nin kuzeydoğusundan bilinçli çekilme faaliyeti yürütüyor. Münbiç'ten çıktık" ifadelerini kullandı.

Son dakika: ABD Münbiç'ten çekildiğini açıkladı SON DAKİKA: ABD MÜNBİÇ'TEN ÇEKİLDİĞİNİ AÇIKLADI

RUSYA'DAN MÜNBİÇ AÇIKLAMASI

'ndan Suriye ve Münbiç'le ilgili önemli açıklamalar geldi. Rusya Savunma Bakanlığı Münbiç bölgesinde Rus askerlerinin Türk ordusuyla koordinasyon halinde olduğunu duyurdu.

DEVRİYE GÖREVİ İCRA ETTİ

NTV'nin haberine göre; Rusya Savunma Bakanlığı ayrıca Rus askerlerinin Suriye'nin kuzeyinde Türk ve Suriye ordusu arasındaki bölgede devriye görevi icra ettiğini açıkladı.

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