ABD Münbiç'ten çekildi, Rusya devriye görevinde

ABD önderliğindeki koalisyon güçleri Münbiç'ten çekildiklerini açıkladı. Rusya ise Suriye'nin kuzeyinde Türk ve Suriye ordusu arasındaki bölgede devriye görevi yaptığını duyurdu.

ABD öncülüğündeki DAEŞ karşıtı koalisyonun Sözcüsü Albay Myles B. Caggins, koalisyon güçlerinin Suriye'nin Münbiç kentinden çekildiğini duyurdu. Sözcü Caggins, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Koalisyon güçleri Suriye'nin kuzeydoğusundan bilinçli çekilme faaliyeti yürütüyor. Münbiç'ten çıktık" ifadelerini kullandı.

RUSYA'DAN MÜNBİÇ AÇIKLAMASI

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan Suriye ve Münbiç'le ilgili önemli açıklamalar geldi. Rusya Savunma Bakanlığı Münbiç bölgesinde Rus askerlerinin Türk ordusuyla koordinasyon halinde olduğunu duyurdu.

DEVRİYE GÖREVİ İCRA ETTİ

NTV'nin haberine göre; Rusya Savunma Bakanlığı ayrıca Rus askerlerinin Suriye'nin kuzeyinde Türk ve Suriye ordusu arasındaki bölgede devriye görevi icra ettiğini açıkladı.