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Başkan Erdoğan Azerbaycan'dan ayrıldı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 15.10.2019 Güncelleme Tarihi: 15.10.2019
BAŞKAN ERDOĞAN, AZERBAYCAN'DAN AYRILDI

Gelen son dakika bilgisine göre; Başkan , özel uçak "TC-TUR" ile TSİ 16.40'ta 'ın başkenti Bakü'den ayrıldı. Başkan Erdoğan'ı Azerbaycan'dan görevliler uğurladı.

Başkan , Bakü Haydar Aliyev Havalimanı'ndan, Başbakan Yardımcısı Yakup Eyyubov, Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim, 'nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral ve büyükelçilik personeli tarafından uğurlandı.

HEYET AYRILDI

Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Azerbaycan'dan ayrıldı.

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