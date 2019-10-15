Başkan Erdoğan Azerbaycan'dan ayrıldı
Giriş Tarihi: 15.10.2019 Güncelleme Tarihi: 15.10.2019
Gelen son dakika bilgisine göre; Başkan Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TC-TUR" ile TSİ 16.40'ta Azerbaycan'ın başkenti Bakü'den ayrıldı. Başkan Erdoğan'ı Azerbaycan'dan görevliler uğurladı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bakü Haydar Aliyev Havalimanı'ndan, Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Yakup Eyyubov, Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral ve büyükelçilik personeli tarafından uğurlandı.
HEYET AYRILDI
Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Azerbaycan'dan ayrıldı.
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