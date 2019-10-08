Taksim'de öz kızını öldüresiye döven baba gözaltına alındı

İstanbul Taksim'de öz babasının öldüresiye dövdüğü işkence yaptığı kızın yürekleri dağlayan görüntüleri sosyal medyayı salladı. Paylaşılan görüntülerin ardından 19 yaşındaki kızına işkence yaptığı belirlenen baba, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Sosyal medyada bugün paylaşılan ve tepkilere sebep olan bir görüntüde, 19 yaşındaki kızına işkence yaptığı belirlenen baba hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

Yürütülen soruşturma kapsamında, baba hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

"YAKINDAN TAKİP EDECEĞİZ"

Öte yandan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk sosyal medya üzerinden açıklamada bulundu. Selçuk yaptığı açıklamada, "Tuğba kızımızın şiddete maruz kaldığı görüntüler hepimizi derinden sarstı. Şiddet kimden ve nereden gelirse gelsin asla kabul edilemez. Bakanlık olarak Tuğba kızımız ile iletişim halindeyiz. Sosyal inceleme süreci devam etmekte. Olayın hukuki boyutunu yakından takip edeceğiz." ifadelerini kullandı.