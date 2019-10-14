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YPG'li teröristlerin, DEAŞ'lıları serbest bıraktığı hapishanenin görüntüleri ortaya çıktı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 14.10.2019 Güncelleme Tarihi: 14.10.2019
İŞTE YPG'LİLERİN, DEAŞ'LILARI SERBEST BIRAKTIĞI HAPİSHANENİN GÖRÜNTÜLERİ

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, ’li teröristlerin içerideki ’lıları serbest bıraktığı hapishanenin görüntüleri ortaya çıktı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, konuya ilişkin açıklamasında, "DEAŞ hapishanesine gittiğimiz zaman bunun YPG'li teröristler tarafından boşaltıldığını, oradaki DEAŞ'lıların kaçırıldığını gördük" ifadelerini kullanmıştı.

Varılan mutabakat kapsamında 'nin kontrolü sağlamaya hazır olduğu hapishanenin boş olduğu tespit edildi.

Tel Abyad merkezdeki hapishane teröristlerce tamamen boşaltılırken yüksek duvarlarla çevrili binanın açık kapıları dikkat çekti.'li teröristlerin terk ettiği hapishanede terör örgütü elebaşının posterleri ile çeşitli dosyalar da görüntülere yansıdı.

Son dakika: YPG'li teröristlerin DEAŞ'lıları serbest bıraktığı hapishane görüntülendi |Video SON DAKİKA: YPG'Lİ TERÖRİSTLERİN DEAŞ'LILARI SERBEST BIRAKTIĞI HAPİSHANE GÖRÜNTÜLENDİ |VİDEO

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, konuya ilişkin açıklamasında, "DEAŞ hapishanesine gittiğimiz zaman bunun YPG'li teröristler tarafından boşaltıldığını, oradaki DEAŞ'lıların kaçırıldığını gördük" ifadelerini kullanmıştı.

İŞTE YPG'Lİ TERÖRİSTLERİN, DEAŞ'LILARI SERBEST BIRAKTIĞI HAPİSHANENİN FOTOĞRAFLARI...

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