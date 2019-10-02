Terör örgütü YPG DEAŞ'lı teröristleri serbest bırakıyor
Giriş Tarihi: 02.10.2019 Güncelleme Tarihi: 02.10.2019
Suriye’nin El Hol kampında tutulan DEAŞ terör örgütü mensuplarının şartlı olarak serbest bırakıldığı öğrenildi. Serbest kalan teröristlerin Irak’a geçiş yapmalarına göz yumulduğu bilgisi alındı.
Terör örgütü PYD/YPG/PKK tarafından Suriye'nin El Hol kampında tutulan DEAŞ terör örgütü mensuplarının Irak Hükümeti güçlerine ve yerel halka karşı eylem yapmak şartıyla serbest bırakıldığı, Irak'a geçiş yapmalarına göz yumulduğu bilgisi alındı.
KİRLİ OYUN
Güvenlik kaynaklarınca bu durumun kirli bir oyun olduğu, DEAŞ terör örgütünün Irak Hükümeti ve yerel halka saldırılarının bahane edilerek YPG/PKK'nın bölgeye silahlı unsurlarını kaydırma çabasından başka bir şey olmadığı belirtildi.
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