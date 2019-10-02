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Terör örgütü YPG DEAŞ'lı teröristleri serbest bırakıyor

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 02.10.2019 Güncelleme Tarihi: 02.10.2019
TERÖR ÖRGÜTÜ YPG'NİN KİRLİ OYUNU

Suriye’nin El Hol kampında tutulan terör örgütü mensuplarının şartlı olarak serbest bırakıldığı öğrenildi. Serbest kalan teröristlerin ’a geçiş yapmalarına göz yumulduğu bilgisi alındı.

Terör örgütü PYD// tarafından Suriye'nin El Hol kampında tutulan terör örgütü mensuplarının Hükümeti güçlerine ve yerel halka karşı eylem yapmak şartıyla serbest bırakıldığı, Irak'a geçiş yapmalarına göz yumulduğu bilgisi alındı.

KİRLİ OYUN

Güvenlik kaynaklarınca bu durumun kirli bir oyun olduğu, DEAŞ terör örgütünün Irak Hükümeti ve yerel halka saldırılarının bahane edilerek YPG/PKK'nın bölgeye silahlı unsurlarını kaydırma çabasından başka bir şey olmadığı belirtildi.

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