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CHP'li Sezgin Tanrıkulu hakkında soruşturma başlatıldı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 14.10.2019 Güncelleme Tarihi: 14.10.2019
SEZGİN TANRIKULU HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Son dakika haberi: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 'li hakkında 'yla ilgili paylaşımlarından dolayı resen soruşturma başlattı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Milletvekili hakkında, "Bu Kürtlere karşı yapılan bir savaştır" açıklaması nedeniyle soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "CHP Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun 12 Ekim 2019 tarihinde ile ilgili olarak Twitter hesabından yaptığı bildirilen 'Hükümetin bilmesi gerekiyor; bu haksız bir savaştır ve Kürtlere karşı yapılan bir savaştır' şeklindeki paylaşımı ve aynı gün bazı medya kuruluşlarına verdiği röportajdaki bir kısım açıklamaları nedeniyle, 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini alenen aşağılama' suçundan resen soruşturma başlatılmıştır" denildi.

CHP'li Sezgin Tanrıkulu'ndan skandal açıklama! Türkiye'nin Suriye operasyonundan rahatsız oldu | Video izle CHP'Lİ SEZGİN TANRIKULU'NDAN SKANDAL AÇIKLAMA! TÜRKİYE'NİN SURİYE OPERASYONUNDAN RAHATSIZ OLDU | VİDEO İZLE

"TÜRKİYE SURİYE'Yİ YAŞANMAZ HALE GETİRDİ" DEMİŞTİ

Türkiye'nin terör örgütlerine yönelik düzenleyeceği Suriye operasyonundan rahatsız olan Sezgin Tanrıkulu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı canlı yayında Türkiye'nin yapacağı operasyonu eleştirdi. PKK/YPG savunuculuğuna bir kez daha soyunan Tanrıkulu, "Türkiye Suriye'yi yaşanmaz hale getirdi" dedi.

CHP'li Sezgin Tanrıkulu, Türkiye'nin terörle mücadele kapsamında Fırat'ın doğusuna yapmaya hazırlandığı operasyonunu hedef aldı.

Mehmetçik'in daha önceki harekatlarda bölgeyi teröristlerden temizledikten sonra asıl sahibi olan bölge halkına teslim etmesini görmezden gelen Tanrıkulu, ''Savaş insanlığa karşıdır'' dedi.

TERÖRİSTLER YERİNE "SURİYE HALKLARI", PKK YERİNE YERİNE "KÜRTLER" DEDİ

Türkiye, terör inlerinin olduğu bölgeleri temizleyerek halkın huzur içinde yaşamasını sağlarken, teröristlere yönelik hareketa karşı çıkan Tanrıkulu, ''Türkiye Suriye halklarıyla barış yapmalıdır'' dedi.

PKK/YPG'den söz etmeyen Tanrıkulu, operasyonun ağırlıklı olarak Kürtlerin yaşadığı bölgede yapılacağını söyleyerek provokatörlük yapmayı da ihmal etmedi.

DAHA ÖNCE PKK CENAZESİNE KATILIP GÖZYAŞI DÖKMÜŞTÜ

CHP'li Gamze Akkuş İlgezdi ile birlikte Aynel Arab'da (Kobani) öldürülen terör örgütü PKK/PYD üyesi teröristlerin cenazesine katılıp gözyaşı döken Tanrıkulu, Türkiye Cumhuriyeti devletini ''bebek katili'' ilan ederek kime karşı cephe aldığını bir kez daha gözler önüne sermişti. Ancak teröristlerin annesiyle birlikte şehit ettiği 11 aylık bebek için ''kınıyorum'' diyen Tanrıkulu, PKK'nın adını anmamıştı.

Yine terörle mücadelenin bel kemiğini oluşturan SİHA'ların kullanımını tartışmaya açan Tanrıkulu, PKK'lı diye pikniğe giden vatandaşların öldürüldüğü yalanına imza atmıştı.

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