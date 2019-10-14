Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Bahçeli'ye telefon
Giriş Tarihi: 14.10.2019 Güncelleme Tarihi: 14.10.2019
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, tedavisinin ardından 22 gün sonra partisinin genel merkezine gelen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile telefonda görüştü. Erdoğan'ın, Bahçeli'ye geçmiş olsun dileklerini ilettiği bildirildi.Başkan Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile telefonda görüştü.
Azerbaycan ziyareti öncesinde gerçekleşen görüşmede, Başkan Erdoğan, MHP lideri Bahçeli'ye atlattığı rahatsızlık dolayısıyla geçmiş olsun temennisinde bulundu.
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