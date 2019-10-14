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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Bahçeli'ye telefon

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 14.10.2019 Güncelleme Tarihi: 14.10.2019
SON DAKİKA: BAŞKAN ERDOĞAN'DAN BAHÇELİ'YE TELEFON

Son dakika haberi... Başkan , tedavisinin ardından 22 gün sonra partisinin genel merkezine gelen Genel Başkanı ile telefonda görüştü. Erdoğan'ın, Bahçeli'ye geçmiş olsun dileklerini ilettiği bildirildi.

Başkan , Genel Başkanı ile telefonda görüştü.

Azerbaycan ziyareti öncesinde gerçekleşen görüşmede, Başkan Erdoğan, MHP lideri Bahçeli'ye atlattığı rahatsızlık dolayısıyla geçmiş olsun temennisinde bulundu.
MHP lideri Devlet Bahçeli, MHP Genel Merkezi'nde MHP LİDERİ DEVLET BAHÇELİ, MHP GENEL MERKEZİ'NDE
Son dakika: MHP Lideri Bahçeli 22 gün sonra parti genel merkezinde! İşte ilk görüntüler |Video SON DAKİKA: MHP LİDERİ BAHÇELİ 22 GÜN SONRA PARTİ GENEL MERKEZİNDE! İŞTE İLK GÖRÜNTÜLER |VİDEO

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