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Burdur Valisi'nden Salda Gölü açıklaması

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 14.10.2019 Güncelleme Tarihi: 14.10.2019
BURDUR VALİSİ'NDEN SALDA GÖLÜ AÇIKLAMASI

, "'nin Maldivleri" olarak ünlenen 'ndeki koruma faaliyetlerine ilişkin, "Salda'ya el sürenin elini kırarlar. Bunu ilin valisi olarak söylüyorum. Salda'ya bir çivi bile çaktırmıyoruz." dedi.

, ve Piknik Alanı Çevre Düzenlemesi açılış töreninde yaptığı konuşmada, bütün benlikleriyle destek verdikleri, 'nin kuzeyindeki Barış Pınarı Harekatı'nın, terörün kökünden kazınması ve sınıra sızan mihrakların ezilmesi için başlatılan büyük bir iradenin eseri olduğunu söyledi.

İnsuyu Mağarası ile çevresinde yapılan yatırımlar ve düzenlemeler sonucu, burada yıl sonu itibarıyla 120-130 bin ziyaretçi sayısına ulaşılacağını belirten Şıldak, bunun kent için önemli bir gelir kaynağı olduğunu vurguladı.

Şıldak, 'nün, Özel Çevre Koruma Bölgesi ilan edilmesinin herkesin içini rahatlatan bir gelişme olduğunu dile getirdi.

Bu kararın alınmasında Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un emeği olduğunu ifade eden Şıldak, şöyle konuştu:

"Salda Gölü bu kararla, 'de 18 özel alandan biridir. Bu karar Salda Gölü'nün korunmasının garanti senedidir. Salda Gölü'nde alınan tedbirlerle, koruma kullanma dengesi her zaman gözetilmiştir. Bundan sonra çok daha iyi gözetilecektir. Birinci amacımız, İnsuyu Mağarası ve Salda Gölü ile bütün tarihi ve doğal güzelliklerimizi orijinal haliyle muhafaza etmektir. Kim ne derse desin, aksi bütün söylemleri reddediyoruz. Salda'ya el sürenin elini kırarlar. Bunu ilin valisi olarak söylüyorum. Salda'ya bir çivi bile çaktırmıyoruz. Korumaya yönelik alınan bütün tedbirleri başka amaçlarla kullanıp söyleme dönüştürmek her şeyden önce insanlıkla bağdaşmaz. Temel yaklaşımımız 'Turizme evet.' ancak 'koruyarak yaşatılan' bir değeriyle."

AA

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