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14.10.2019

Son dakika: MHP Lideri Bahçeli 22 gün sonra parti genel merkezinde! İşte ilk görüntüler |Video

Son dakika haberi... MHP Lideri Devlet Bahçeli yaşadığı üst solunum yolu rahatsızlığının ardından 22 gün sonra partisin genel merkezine geldi. Detayları A Haber canlı yayınında Levent Eke aktardı.

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