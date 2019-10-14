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14.10.2019
Son dakika: MHP Lideri Bahçeli 22 gün sonra parti genel merkezinde! İşte ilk görüntüler |Video
Son dakika haberi... MHP Lideri Devlet Bahçeli yaşadığı üst solunum yolu rahatsızlığının ardından 22 gün sonra partisin genel merkezine geldi. Detayları A Haber canlı yayınında Levent Eke aktardı.
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