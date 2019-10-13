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ABD, Ayn El Arab'daki gözlem noktasını boşalttı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 13.10.2019 Güncelleme Tarihi: 13.10.2019
ABD GÖZETLEME NOKTALARINI BOŞALTTI

Güvenlik kaynaklarınca, Ayn El Arab'ın güneyindeki Amerika Birleşik Devletleri'ne ait gözetleme noktasının boşaltıldığı bildirildi.

Güvenlik kaynaklarınca, Ayn El Arab'ın güneyindeki Amerika Birleşik Devletleri'ne ait gözetleme noktasının boşaltıldığı bildirildi.

Türkiye'nin Fırat'ın doğusunda başlattığı Barış Pınarı Harekatı için açıklamada bulunan Savunma Bakanı, "ABD askerlerin harekat alanının güneyine çekilecek" ifadelerini kullanmıştı.

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