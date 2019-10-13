ABD, Ayn El Arab'daki gözlem noktasını boşalttı
Giriş Tarihi: 13.10.2019 Güncelleme Tarihi: 13.10.2019
Güvenlik kaynaklarınca, Ayn El Arab'ın güneyindeki Amerika Birleşik Devletleri'ne ait gözetleme noktasının boşaltıldığı bildirildi.
Güvenlik kaynaklarınca, Ayn El Arab'ın güneyindeki Amerika Birleşik Devletleri'ne ait gözetleme noktasının boşaltıldığı bildirildi.
Türkiye'nin Fırat'ın doğusunda başlattığı Barış Pınarı Harekatı için açıklamada bulunan ABD Savunma Bakanı, "ABD askerlerin harekat alanının güneyine çekilecek" ifadelerini kullanmıştı.
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