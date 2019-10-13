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ABD askeri güneye çekiliyor

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 13.10.2019 Güncelleme Tarihi: 13.10.2019
ABD ASKERİ GÜNEYE ÇEKİLİYOR

Amerikalı yetkililer, Amerikan askerlerinin büyük çoğunluğunun birkaç gün içinde çekilebileceğini açıkladı. Başkan Donald Trump'ın talimat vermesinin ardından, Amerikan Savunma Bakanı Mark Esper, Suriye'nin kuzeyinden yaklaşık bin askerin çekileceğini duyurdu.

Amerikalı yetkililer, askerlerinin Suriye'nin kuzeyinden çekilmesine ilişkin Reuters haber ajansına, "ABD Suriye'nin kuzeyindeki güçlerinin büyük çoğunluğunu birkaç gün içinde çekebilir." açıklamasında bulundu.

TRUMP TALİMAT VERDİ

Başkan Donald Trump'ın talimat vermesinin ardından, Amerikan Savunma Bakanı Mark Esper, Suriye'nin kuzeyinden yaklaşık bin askerin çekileceğini duyurdu.

Esper, "Türklerin saldırılarını planladıklarından daha güneye ve batıya genişletme niyetinde olabileceklerini öğrendik" dedi.

Çekilecek askerlerin Suriye'den tamamen ayrılmayacağını da vurguladı.

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