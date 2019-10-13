ABD askeri güneye çekiliyor
Amerikalı yetkililer, Amerikan askerlerinin büyük çoğunluğunun birkaç gün içinde çekilebileceğini açıkladı. Başkan Donald Trump'ın talimat vermesinin ardından, Amerikan Savunma Bakanı Mark Esper, Suriye'nin kuzeyinden yaklaşık bin askerin çekileceğini duyurdu.
Amerikalı yetkililer, ABD askerlerinin Suriye'nin kuzeyinden çekilmesine ilişkin Reuters haber ajansına, "ABD Suriye'nin kuzeyindeki güçlerinin büyük çoğunluğunu birkaç gün içinde çekebilir." açıklamasında bulundu.
TRUMP TALİMAT VERDİ
Başkan Donald Trump'ın talimat vermesinin ardından, Amerikan Savunma Bakanı Mark Esper, Suriye'nin kuzeyinden yaklaşık bin askerin çekileceğini duyurdu.
Esper, "Türklerin saldırılarını planladıklarından daha güneye ve batıya genişletme niyetinde olabileceklerini öğrendik" dedi.
Çekilecek askerlerin Suriye'den tamamen ayrılmayacağını da vurguladı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Başkan Erdoğan'dan 'DEAŞ'lı tutuklular kaçtı' yalanına cevap
- Türk tankları Tel Abyad'a girdi
- Başkan Erdoğan'dan Akıncı'ya sert tepki
- KKTC'nin eski Cumhurbaşkanı'ndan destek mesajı
- Fas'tan Barış Pınarı Harekatı açıklaması
- İşte 10 soruda Barış Pınarı Harekatı
- Eğitime ara verilen okulların listesi
- Son dakika: Barış Pınarı Harekatı'nda öldürülen terörist sayısı açıklandı
- SMO askerinin mutluluk gözyaşları
- 'Barış Pınarı' harekatında 4 köy daha terörden temizlendi
- Son dakika: 'Barış Pınarı' harekatında 4 köy daha terörden temizlendi |Video
- HDP'li vekil Gülistan Koçyiğit'ten skandal sözler! PKK'nın 'sözcüsü' Türkiye'ye nefret kustu...
- SON DAKİKA: Trump'tan yeni "Barış Pınarı Harekatı" açıklaması
- "YPG/PKK kampta yangın çıkartarak DEAŞ’lı teröristlerin kaçmasını sağladı"
- Barış Pınarı Harekatı'nda 'fosfor bombası kullanıldı' dezenformasyonu
- KKTC Başbakanı Tatar'dan Barış Pınarı açıklaması: "Allah Mehmetçiğimizi korusun" |Video
- Hakkari'de 5 bölge 15 gün süreyle "özel güvenlik bölgesi" ilan edildi
- 'Barış Pınarı' harekatına karşı propaganda yapan HDP'liler adliyede |Video
- Suriye Milli Ordusu'ndan Başkan Erdoğan ve Türk halkına teşekkür
- İçişleri Bakanlığı duyurdu! 81 ilde flaş operasyon
- Başkan Erdoğan'dan şampiyon İbrahim Çolak'a kutlama
- İmran Han'dan kritik adım! Suudi Arabistan ve İran arasında ara bulucu olacak