13 Ekim 2019, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

Hakkari'de 5 bölge 15 gün süreyle "özel güvenlik bölgesi" ilan edildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 13.10.2019 Güncelleme Tarihi: 13.10.2019
15 GÜN SÜREYLE ÖZEL GÜVENLİK BÖLGESİ İLAN EDİLDİ

merkezi ile Yüksekova, Şemdinli, ve Derecik ilçelerindeki 5 bölge, 15 gün süreyle " bölgesi" ilan edildi. Hakkari Valiliği, "Günlük hayatları olumsuz etkilenen vatandaşlarımız büyük mağduriyet yaşamaktadır. Valilik makamımız, öncelikle vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması, mevcut huzur ve güven ortamının devam ettirilmesi, devletimizin ve milletimizin her türlü terörist tehdidi ve saldırıdan korunması maksadıyla bölgesinde emniyet ve asayişi temin etmek için ilgili mevzuat çerçevesinde her türlü tedbiri almaktadır." ifadelerine yer verdi.

"Günlük hayatları olumsuz etkilenen vatandaşlarımız büyük mağduriyet yaşamaktadır. Valilik makamımız, öncelikle vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması, mevcut huzur ve güven ortamının devam ettirilmesi, devletimizin ve milletimizin her türlü terörist tehdidi ve saldırıdan korunması maksadıyla bölgesinde emniyet ve asayişi temin etmek için ilgili mevzuat çerçevesinde her türlü tedbiri almaktadır."yapılan açıklamada, bölücü terör örgütü ve diğer terör örgütlerinin terör ve yıldırma eylemlerinin kentin sosyal ve ekonomik gelişmesini olumsuz etkilediği bildirildi.

"HER TÜRLÜ TEDBİRİ ALDIK"

Vatandaşların terör saldırıları nedeniyle ekonomik ve sosyal faaliyetlerini yürütmek ile seyahat etme hakkını kullanmaktan mahrum kaldığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Günlük hayatları olumsuz etkilenen vatandaşlarımız büyük mağduriyet yaşamaktadır. Valilik makamımız, öncelikle vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması, mevcut huzur ve güven ortamının devam ettirilmesi, devletimizin ve milletimizin her türlü terörist tehdidi ve saldırıdan korunması maksadıyla bölgesinde emniyet ve asayişi temin etmek için ilgili mevzuat çerçevesinde her türlü tedbiri almaktadır."

Tedbirler kapsamında Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince kent merkezi ile , Şemdinli, Yüksekova ve Derecik ilçeleri sınırındaki 5 bölgenin 14 Ekim saat 00.00'dan 28 Ekim saat 23.59'a kadar " bölgesi" ilan edildiği kaydedilen açıklamada, vatandaşların belirtilen bölgelere izinsiz girmesinin yasaklandığı duyuruldu.

Açıklamada, "özel güvenlik bölgesi" ilan edilen alanlara ilişkin detaylı bilgiye Valiliğin internet sitesinden ulaşılabileceği bildirildi.

Metin Feyzioğlu'ndan flaş Barış Pınarı Harekatı ve dikkat çeken 'Sevr' mesajı METİN FEYZİOĞLU'NDAN FLAŞ BARIŞ PINARI HAREKATI VE DİKKAT ÇEKEN 'SEVR' MESAJI
Devlet Bahçeli'den kritik Barış Pınarı Harekatı talimatı DEVLET BAHÇELİ'DEN KRİTİK "BARIŞ PINARI HAREKATI" TALİMATI
AK Parti'den Mustafa Akıncı'nın Barış Pınarı Harekatı açıklamalarına sert tepki AK PARTİ'DEN MUSTAFA AKINCI'NIN "BARIŞ PINARI HAREKATI" AÇIKLAMALARINA SERT TEPKİ
AK Parti'den Mustafa Akıncı'nın skandal 'Barış Pınarı' açıklamasına tepki: Şiddetle kınıyoruz |Video AK PARTİ'DEN MUSTAFA AKINCI'NIN SKANDAL 'BARIŞ PINARI' AÇIKLAMASINA TEPKİ: ŞİDDETLE KINIYORUZ |VİDEO
Barış Pınarı Harekatı'nda önemli gelişme! Güney ve doğudan Tel Abyad merkeze yaklaşıldı BARIŞ PINARI HAREKATI'NDA ÖNEMLİ GELİŞME! GÜNEY VE DOĞUDAN TEL ABYAD MERKEZE YAKLAŞILDI

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN