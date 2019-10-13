YPG/PKK füzeyle sivilleri vurdu: 2 ölü
Terör örgütü YPG/PKK'nın Fırat Kalkanı Harekatı bölgesindeki Cerablus ilçesinde içinde kadın ve çocukların bulunduğu sivillere ait araca düzenlediği saldırıda 2 kişi yaşamını yitirdi.
Suriye'de Fırat Nehri'nin batısındaki Münbiç ilçesinde yuvalanan YPG/PKK'lı teröristler, buradan Fırat Kalkanı Harekatı bölgesindeki Cerablus ilçesinin güneyine saldırdı.
Gandura-Münbiç otoyolunda seyreden sivillere ait araca TOW antitank füzesiyle saldıran teröristler, araçtaki aileden biri kadın 2 kişinin ölümüne, biri bebek 2 kişinin yaralanmasına neden oldu.
Saldırı sonucu gerçekleşen patlamayı gören Suriye Milli Ordusu askerleri hızla olay yerine gelerek araçtakileri çıkarmaya çalıştı.
Araçtan çıkarılanlar arasında 2 yaşında bir çocuğun bulunduğu görüldü.
YPG/PKK, ABD desteğiyle ele geçirdiği Suriye'nin kuzeyindeki bölgelerde sivil yerleşimleri sık sık hedef alıyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- 'Barış Pınarı' harekatına dil uzatan HDP'li adliyede
- YPG yine sivilleri hedef aldı! Atılan havan Türk bayrağının asılı eve isabet etti
- Barış Pınarı Harekatı'nda önemli gelişme
- 15 gün süreyle "özel güvenlik bölgesi" ilan edildi
- AK Parti'den Mustafa Akıncı'nın açıklamalarına sert tepki
- Başkan Erdoğan Azerbaycan'a gidiyor
- Canlı yayında gazetecilere havan mermisi atıldı
- Teröristlerden Türk bayrağı asılı binaya havanlı saldırı
- KKTC Başbakanı Tatar'dan Barış Pınarı açıklaması
- Devlet Bahçeli'den kritik talimat
- KKTC Başbakanı Tatar'dan Barış Pınarı açıklaması: "Allah Mehmetçiğimizi korusun" |Video
- Hakkari'de 5 bölge 15 gün süreyle "özel güvenlik bölgesi" ilan edildi
- 'Barış Pınarı' harekatına karşı propaganda yapan HDP'liler adliyede |Video
- Suriye Milli Ordusu'ndan Başkan Erdoğan ve Türk halkına teşekkür
- İçişleri Bakanlığı duyurdu! 81 ilde flaş operasyon
- Başkan Erdoğan'dan şampiyon İbrahim Çolak'a kutlama
- İmran Han'dan kritik adım! Suudi Arabistan ve İran arasında ara bulucu olacak
- THY bu alanda da lider! Bir yılda 100 ton atığı dönüştürdü
- MPT-76'ya uyumlu yerli bomba atarlar AK40-GL TSK hizmetinde
- AK Parti'den Mustafa Akıncı'nın skandal 'Barış Pınarı' açıklamasına tepki: Şiddetle kınıyoruz |Video
- Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu'ndan gümüş madalya
- Teröristlerden Akçakale'de Türk bayrağı asılı binaya havanlı saldırı |Video