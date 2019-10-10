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Suriye Milli Ordusu Fırat nehrinin doğusundaki topraklara girdi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 10.10.2019 Güncelleme Tarihi: 10.10.2019
SURİYE MİLLİ ORDUSU FIRAT NEHRİNİN DOĞUSUNDAKİ TOPRAKLARA GİRDİ

Muhalif savaşçılardan oluşan (SMO), Barış Pınarı Harekatı'na destek vermek amacıyla Fırat nehrinin doğusundaki topraklara girdi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) dün terör örgütlerine yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı kapsamında, SMO unsurları Fırat Nehri'nin doğusunda YPG/PKK'lı teröristlerin işgalindeki bölgelere girdi.


SMO, Fırat Kalkanı Harekatı ve Zeytin Dalı Harekatı'nda, Özgür Suriye Ordusu adı altında TSK'ye destek vererek önemli katkılarda bulunmuştu.





Suriye Milli Ordusu Fırat nehrinin doğusundaki topraklara girdi | Video SURİYE MİLLİ ORDUSU FIRAT NEHRİNİN DOĞUSUNDAKİ TOPRAKLARA GİRDİ | VİDEO

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