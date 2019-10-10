Suriye Milli Ordusu Fırat nehrinin doğusundaki topraklara girdi
Giriş Tarihi: 10.10.2019 Güncelleme Tarihi: 10.10.2019
Muhalif savaşçılardan oluşan Suriye Milli Ordusu (SMO), Barış Pınarı Harekatı'na destek vermek amacıyla Fırat nehrinin doğusundaki topraklara girdi.Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) dün terör örgütlerine yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı kapsamında, SMO unsurları Fırat Nehri'nin doğusunda YPG/PKK'lı teröristlerin işgalindeki bölgelere girdi.
SMO, Fırat Kalkanı Harekatı ve Zeytin Dalı Harekatı'nda, Özgür Suriye Ordusu adı altında TSK'ye destek vererek önemli katkılarda bulunmuştu.
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