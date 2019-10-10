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10.10.2019
Tel Abyad ve Rasulayn arasındaki bağlantı kesildi! 7 kilometre derinliğe girildi
Türkiye’nin Fırat’ın doğusunda terör yuvalarını temizlemek ve bölgede istikrarı sağlamaya yönelik olarak başlattığı Barış Pınarı Harekatı devam ediyor. A Haber canlı yayınında Yurt Haberler Müdürü Kerim Ulak, Tel Abyad ve Rasulayn arasında bağlantının kesildiğini ve 7 kilometre derinliğe inildiğini aktardı.
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