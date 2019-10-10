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Şehit yakınlarından operasyona destek: Türkiye hainlere dersini verecek

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 10.10.2019 Güncelleme Tarihi: 10.10.2019
TÜRKİYE HAİNLERE DERSİNİ VERECEK

’nin Fırat’ın doğusunda başlattığı harekâtıyla ilgili şehit yakını ve gaziler açıklamalarda bulundu. Şehit yakınları ve gaziler, "Şanlı ordumuz bu coğrafyayı kan gölüne çevirmek isteyen teröristlere ağır bir indirecek" mesajını verdi.

'nin () Fırat'ın doğusunda başlattığı harekatına Suriye'nin Afrin- El-Bab bölgelerinde evlatlarını şehit verenler başta olmak üzere şehit yakını ve gazilerden destek geldi.

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"BU BİR VARLIK MÜCADELESİDİR"

* harekâtında aylarca Mehmetçiğe şifa dağıtıp, 20'li yaşlarda Afrin'de el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan UMKE görevlisi Burak Tatar'ın babası Yahya Tatar, "Ben şehit babasıyım, Afrin'e bir Burak verdim. Devletimin bu operasyonu beni duygulandırdı. Çünkü şehitlerimiz o diyarlara barış gelmesini istiyordu. Bu bir varlık mücadelesidir" dedi.

* El-Bab gazisi Alper Karaca, "Fırat Kalkanı Operasyonu'nda haftalarca bölgede mücadele verdim. Çatışma sırasında omzum parçalandı ve gazi oldum. 1,5 yıl kolumu kullanamadım, 2 yıl tedavim sürdü. O topraklarda barış ve huzur için teröre karşı mücadele vermiş biri olarak ordumuzun yanındayım.

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"EVLADIMIN AÇTIĞI BAYRAĞI FIRAT'IN DOĞUSUNA DİKECEKTİR MEHMETÇİK"

* Fırat Kalkanı harekatında şehit olan Hamza Şimşek'in babası Mustafa Şimşek ise "Mazluma inen hain elleri kırmak için şehit olan oğlumla gurur duyuyoruz. Hamzalar boşuna şehit olmadı. Ordumuz bir an önce o bataklığı kurutmalı. Evladımın açtığı bayrağı Fırat'ın doğusuna dikecektir Mehmetçik. Devletimden tek isteğim beni de askere alsınlar, bu mücadelede ben de varım" diye konuştu.

* Şehidi Mehmet Kocakaya'nın babası Mevlüt Kocakaya, "Kimse şehitler diyarı 'yi tehdit edemez. Bu coğrafyayı kan gölüne çevirmeye çalışanlara artık şanlı ordumuzun ağır bir indirme zamanı geldi. Karşımızda bir devlet yok, ihanet ve kandan beslenen bir sürüngenler ordusu var. Biz bu toprağa evlatlarını şehit verenler olarak devletimiz ve ordumuzun yanındayız. Gerekirse bizi de alsınlar, cephede en önde gitmeye hazırız.

* 15 Temmuz Gazisi Türkan Güder, "15 Temmuz'da içimizdeki hainlerce eşim şehit edildi, ben ve oğlum da gazi olduk. Şanlı ordumuzun galibiyeti ile artık bu coğrafyada kan akmayacak, huzurun başlangıcı olacak. İnanıyorum ki yüreği evlat acısıyla dağlanmış anaların acısı dinecek.

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"ORDUMUZA DESTEĞE HAZIRIZ"

* Şehit Yakınları ve Gaziler Federasyonu Başkanı Levent Yücel ise, "Fırat'ın doğusundaki terör unsurlarının bölgedeki yapılanması ülkemizin bu bölgeye müdahale etmemesini kaçınılmaz hale getirdi. Yanı başımızda on binlerce insan katlediliyor. Kendi ülkemizi korumamız için tehlikeyi önceden önlememiz gerekli. Bu topraklar uğruna yüz binlerce şehit verdik. Gaziler olarak şehadetle onurlanmak için Barış Pınarı harekâtında görev almayı istiyoruz. Ordumuza desteğe her zaman hazırız" dedi. (Kaynak: Sabah)

Ünlü isimlerden Barış Pınarı Harekatı için destek paylaşımları ÜNLÜ İSİMLERDEN BARIŞ PINARI HAREKATI İÇİN DESTEK PAYLAŞIMLARI
Barış Pınarı Harekatı'nda kullanılan yerli ve milli silahlar BARIŞ PINARI HAREKATI'NDA KULLANILAN YERLİ VE MİLLİ SİLAHLAR

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Hakan Hakan

Vurun aslanlar Allah icin vurun Yuce Rabbim sizlere goklerdeki ordulariyla yardim eylesin! Fransadan Selamlar

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cevapla 10.10.2019 10:56
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