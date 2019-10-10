Dışişleri Bakanlığı: NATO Genel Sekreteri Stoltenberg Türkiye'ye geliyor
Giriş Tarihi: 10.10.2019 Güncelleme Tarihi: 10.10.2019
Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, yarın Türkiye'ye gelecek. Ziyaretin Barış Pınarı Harekatı'nın başladığı dönemde gerçekleşmesi kritik öneme sahip.Bakanlıktan yapılan yazıl�� açıklamada, "NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO gündeminde yer alan muhtelif konular hakkında görüş alışverişinde bulunmak amacıyla 11 Ekim 2019 tarihinde ülkemizi ziyaret edecektir. NATO Genel Sekreterinin İstanbul'da, Sayın Bakanımızla ikili bir görüşme gerçekleştirmesi ve Sayın Cumhurbaşkanımızca kabul edilmesi öngörülmektedir" denildi.
Ziyaretin Türkiye'nin Suriye'de Fırat'ın doğusuna Barış Pınarı Harekatı'nın başladığı dönemde gerçekleşmesi kritik öneme sahip.
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