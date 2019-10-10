Başkan Erdoğan'dan, Mısır ve Suudi Arabistan'a sert tepki

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu ve gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, Suriye'nin kuzeyinde kurulmak istenen terör koridoru yok etmek için başaltılan Barış Pınarı Harekatı'nı eleştirmeye kalkan Mısır ve Suudi Arabistan'a tepki gösterdi.

Başkan Erdoğan, "Harekata yönelik eleştirileri asla kabul etmiyoruz. Suudi Arabistan aynaya baksın. Hele Mısır sen hiç konuşamazsın. Ülkende demokrasi katili olan bir kişisin." dedi.

"SURİYE'YE DEAŞ'I İHRAÇ ETTİLER"

Erdoğan, "Türkiye'nin yaptığı diğer operasyonlar gibi amaç Suriye'nin toprak bütünlüğüne katkıda bulunmak. PKK'nın YPG'nin bu işgalini görmeyenler bizim Suriye'nin birliği için attığı adıma laf ediyorlar. Şöyle siz kenarda durun biz yolumuza devam ediyoruz. DEAŞ'a karşı verdiğimiz mücadeleyi bu konuşanların hangisi verdi? Bunlar sadece kendi ülkelerinden Suriye'ye DEAŞ'ı ihraç ettiler. Bunlar dürüst değil. Bunlar sadece laf üretiyorlar. Biz ise iş üretiyoruz. Farkımız bu. Şu anda DEAŞ'a PKK'ya YPG'ye karşı bu mücadeleyi tüm onurumuzla sürdürüyoruz." diye konuştu.

"SUUDİ ARABİSTAN AYNAYA BAKSIN"

Başkan Erdoğan, "Harekata yönelik eleştirileri asla kabul etmiyoruz. Suudi Arabistan aynaya baksın. Yemen'i bu hale kimler getirdi? Sİz önce bunun hesabını verin. Yemen'i yerle yeksan ettiniz. Bizim Suriye'nin birliği için attığmız adımda siz bize laf edemezsiniz. Hele Mısır sen hiç konuşamazsın. Ülkende demokrasi katili olan bir kişisin. Yüzde 52 oyla seçilmiş olan Mursi'yi mahkemede çırpınarak ölmesine sen neden oldun. Sisi kınamış, kınasan ne yazar kınamasan ne yazar." ifadelerini kullandı.