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Başkan Erdoğan'dan, Mısır ve Suudi Arabistan'a sert tepki

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 10.10.2019 Güncelleme Tarihi: 10.10.2019
ERDOĞAN'DAN, MISIR VE SUUDİ ARABİSTAN'A SERT TEPKİ

Başkan , dün başlatılan 'nı eleştirmeye kalkan ve 'a gösterdi. Başkan Erdoğan, "Harekata yönelik eleştirileri asla kabul etmiyoruz. Suudi Arabistan aynaya baksın. Hele Mısır sen hiç konuşamazsın. Ülkende demokrasi katili olan bir kişisin." dedi.

Başkan , partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu ve gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, 'nin kuzeyinde kurulmak istenen terör koridoru yok etmek için başaltılan 'nı eleştirmeye kalkan ve 'a tepki gösterdi.

Başkan Erdoğan, "Harekata yönelik eleştirileri asla kabul etmiyoruz. Suudi Arabistan aynaya baksın. Hele Mısır sen hiç konuşamazsın. Ülkende demokrasi katili olan bir kişisin." dedi.

Başkan Erdoğan'dan, Mısır ve Suudi Arabistan'a sert tepki BAŞKAN ERDOĞAN'DAN, MISIR VE SUUDİ ARABİSTAN'A SERT TEPKİ

"SURİYE'YE DEAŞ'I İHRAÇ ETTİLER"

Erdoğan, "'nin yaptığı diğer operasyonlar gibi amaç Suriye'nin toprak bütünlüğüne katkıda bulunmak. 'nın 'nin bu işgalini görmeyenler bizim Suriye'nin birliği için attığı adıma laf ediyorlar. Şöyle siz kenarda durun biz yolumuza devam ediyoruz. 'a karşı verdiğimiz mücadeleyi bu konuşanların hangisi verdi? Bunlar sadece kendi ülkelerinden Suriye'ye DEAŞ'ı ihraç ettiler. Bunlar dürüst değil. Bunlar sadece laf üretiyorlar. Biz ise iş üretiyoruz. Farkımız bu. Şu anda DEAŞ'a PKK'ya YPG'ye karşı bu mücadeleyi tüm onurumuzla sürdürüyoruz." diye konuştu.

"SUUDİ ARABİSTAN AYNAYA BAKSIN"

Başkan Erdoğan, "Harekata yönelik eleştirileri asla kabul etmiyoruz. Suudi Arabistan aynaya baksın. 'i bu hale kimler getirdi? Sİz önce bunun hesabını verin. Yemen'i yerle yeksan ettiniz. Bizim Suriye'nin birliği için attığmız adımda siz bize laf edemezsiniz. Hele Mısır sen hiç konuşamazsın. Ülkende demokrasi katili olan bir kişisin. Yüzde 52 oyla seçilmiş olan Mursi'yi mahkemede çırpınarak ölmesine sen neden oldun. Sisi kınamış, kınasan ne yazar kınamasan ne yazar." ifadelerini kullandı.

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Miroğlu Miroğlu

Sorsan Misir da Saudi Arabistan liderleri ikiside Müslüman. Olmadiklari tutumlarinin delili. .

Aynı Görüşte misiniz?
evet2
hayır0
cevapla 10.10.2019 15:06
Ertugrul Ertugrul

Şuraları bi halledelim sıra sana gelecek mısır ve sudi arabistan

Aynı Görüşte misiniz?
evet3
hayır0
cevapla 10.10.2019 14:52
Mustafa Mustafa

Tebrikler reis

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 10.10.2019 13:51
Haberin tüm yorumlarını okuyun (3 yorum)

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