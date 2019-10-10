Erdoğan'dan AB'nin operasyon tehdidine rest: Ey AB kendinize gelin, kapıları açarız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı'ın başlamasının ardından operasyonu kınamaya kalkan Avrupa Birliği'nin bu tehdidine yönelik olarak, "Eyy Avrupa Birliği kendinize gelin. Bizim şuandaki operasyonumuzu bir işgal hareketi diye nitelendirmeye çalışırsanız işimiz kolay kapıları açarız. 3.6 milyon mülteciyi sizlere göndeririz." dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu ve gündemin en önemli maddesi olan Barış Pınarı Harekatı hakkında önemli bilgileri paylaştı. 109 teröristin yok edildiği operasyonu kınamaya kalkan Avrupa Birliği'ne yönelik olarak "Eyy Avrupa Birliği kendinize gelin. Bizim şuandaki operasyonumuzu bir işgal hareketi diye nitelendirmeye çalışırsanız işimiz kolay kapıları açarız 3.6 milyon mülteciyi sizlere göndeririz." ifadelerini kullandı.

AVRUPA BİRLİĞİ'NE RESTİ ÇEKTİ

Başkan Erdoğan, "Bizim derdimiz Suriye'yi işgale kalkışan terör örgütleriyledir. Bizim Kürt kardeşlerimizle de sorunumuz yok. Tamamen terör örgütleriyle sorunumuz. Biz oradaki Kürt kardeşlerimizle değil terör örgütüyle şuanda mücadele ediyoruz. Türkiye belkide bu ülkedeki topraklarındaki tek meşru güç. Eyy Avrupa Birliği kendinize gelin. Bizim şuandaki operasyonumuzu bir işgal hareketi diye nitelendirmeye çalışırsanız işimiz kolay kapıları açarız 3.6 milyon mülteciyi sizlere göndeririz. Kalkmışlar para hesabı yapıyorlar. Neymiş ikinci taksidi göndermeyeceklermiş. Biz zaten sizden bir şey alarak hareket etmedik. 40 milyar dolar harcadık. Bir o kadar daha harcar yolumuza devam ederiz ama kapıları da açarız. Siz bize hiçbir zaman samimi olmadınız 1963'ten beri oyaladınız. AB'ye aldık alacağız diye oyaladınız siz dürüst değilsiniz. Hayatınız yalan üzerine kurulmuş. İstediğiniz kadar saldırın biz bu yolda emin adımlarla yürüyoruz, yürüyeceğiz." diye konuştu.

"DEMOKRATİK BİR YOL İÇİN GAYRET GÖSTERDİK"

Erdoğan, "Suriye topraklarındaki gerçek işgalcilere ses edemeyenlerin Türkiye'nin meşru haklarını korumasına karşı çıkması bir acziyet göstergesidir. Biz bu noktaya durduk yere gelmedik. Suriye krizinin başladığı 2011'den beri bu ülkedeki sorunun tüm kesimlerin haklarını güvence altına alan demokratik bir yol için gayret gösterdik. Bizzat Beşar Esed'e bu konuda telkinlerde bulunduk. Ancak Beşar Esed 1 milyon insanı Suriye'de öldürdü. Kendi halkını öldüren bir insanla karşı karşıyayız. Hala o giderse yerine kim gelir sorusunu soran liderler var. DEAŞ gelirse ne olur? DEAŞ'ı sen getirirsen benim buna söyleyecek bir şeyim yok. Suriye halkı DEAŞ'ı getirecek kadar aklını peynirle yememiştir. Bunu da bilelim." dedi.

"AMERİKA BUNU GÖRMEZ, AB BUNU GÖRMEZ"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Şuanda sadece Kobani'den ülkemize gelen 300 bin Kürt hala misafir olarak yaşamaktadır. Önce bunu konuşalım. Bunu niye konuşmuyoruz. Amerika bunu görmez, AB bunu görmez ee biz kime neyi anlatacağız? Hiç olmazsa bunu kendi milletimiz bunu görsün. Ama göstereceğiz öyle ya da böyle göstereceğiz. 3 milyon Suriyeliye de kendi toprakları içinde hayatlarını sürdürmeleri için yardım yapıyoruz. Dünyada hangi ülke bunu yaptı? DEAŞ'a karşı biz Türkiye'nin verdiği mücadeleyi verdik desin. Kimse yapmadı. Bizi eleştiren Arap ve Avrupa ülkesi acaba kaç tane Suriyeliye kapıları açtı?" ifadelerini kullandı.