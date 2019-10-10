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Erdoğan'dan AB'nin operasyon tehdidine rest: Ey AB kendinize gelin, kapıları açarız

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 10.10.2019 Güncelleme Tarihi: 10.10.2019
BAŞKAN ERDOĞAN AB'YE RESTİ ÇEKTİ

Başkan , 'ın başlamasının ardından operasyonu kınamaya kalkan Avrupa Birliği'nin bu tehdidine yönelik olarak, "Eyy Avrupa Birliği kendinize gelin. Bizim şuandaki operasyonumuzu bir işgal hareketi diye . 3.6 milyon mülteciyi sizlere göndeririz." dedi.

Başkan , partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu ve gündemin en önemli maddesi olan hakkında önemli bilgileri paylaştı. 109 teröristin yok edildiği operasyonu kınamaya kalkan Avrupa Birliği'ne yönelik olarak "Eyy Avrupa Birliği kendinize gelin. Bizim şuandaki operasyonumuzu bir işgal hareketi diye 3.6 milyon mülteciyi sizlere göndeririz." ifadelerini kullandı.

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AVRUPA BİRLİĞİ'NE RESTİ ÇEKTİ

Başkan Erdoğan, "Bizim derdimiz 'yi işgale kalkışan terör örgütleriyledir. Bizim Kürt kardeşlerimizle de sorunumuz yok. Tamamen terör örgütleriyle sorunumuz. Biz oradaki Kürt kardeşlerimizle değil terör örgütüyle şuanda mücadele ediyoruz. belkide bu ülkedeki topraklarındaki tek meşru güç. Eyy Avrupa Birliği kendinize gelin. Bizim şuandaki operasyonumuzu bir işgal hareketi diye nitelendirmeye çalışırsanız işimiz kolay kapıları açarız 3.6 milyon mülteciyi sizlere göndeririz. Kalkmışlar para hesabı yapıyorlar. Neymiş ikinci taksidi göndermeyeceklermiş. Biz zaten sizden bir şey alarak hareket etmedik. 40 milyar dolar harcadık. Bir o kadar daha harcar yolumuza devam ederiz ama kapıları da açarız. Siz bize hiçbir zaman samimi olmadınız 1963'ten beri oyaladınız. 'ye aldık alacağız diye oyaladınız siz dürüst değilsiniz. Hayatınız yalan üzerine kurulmuş. İstediğiniz kadar saldırın biz bu yolda emin adımlarla yürüyoruz, yürüyeceğiz." diye konuştu.

"DEMOKRATİK BİR YOL İÇİN GAYRET GÖSTERDİK"

Erdoğan, "Suriye topraklarındaki gerçek işgalcilere ses edemeyenlerin Türkiye'nin meşru haklarını korumasına karşı çıkması bir acziyet göstergesidir. Biz bu noktaya durduk yere gelmedik. Suriye krizinin başladığı 2011'den beri bu ülkedeki sorunun tüm kesimlerin haklarını güvence altına alan demokratik bir yol için gayret gösterdik. Bizzat 'e bu konuda telkinlerde bulunduk. Ancak Beşar Esed 1 milyon insanı Suriye'de öldürdü. Kendi halkını öldüren bir insanla karşı karşıyayız. Hala o giderse yerine kim gelir sorusunu soran liderler var. gelirse ne olur? DEAŞ'ı sen getirirsen benim buna söyleyecek bir şeyim yok. Suriye halkı DEAŞ'ı getirecek kadar aklını peynirle yememiştir. Bunu da bilelim." dedi.

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"AMERİKA BUNU GÖRMEZ, AB BUNU GÖRMEZ"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Şuanda sadece Kobani'den ülkemize gelen 300 bin Kürt hala misafir olarak yaşamaktadır. Önce bunu konuşalım. Bunu niye konuşmuyoruz. Amerika bunu görmez, AB bunu görmez ee biz kime neyi anlatacağız? Hiç olmazsa bunu kendi milletimiz bunu görsün. Ama göstereceğiz öyle ya da böyle göstereceğiz. 3 milyon Suriyeliye de kendi toprakları içinde hayatlarını sürdürmeleri için yardım yapıyoruz. Dünyada hangi ülke bunu yaptı? DEAŞ'a karşı biz Türkiye'nin verdiği mücadeleyi verdik desin. Kimse yapmadı. Bizi eleştiren Arap ve Avrupa ülkesi acaba kaç tane Suriyeliye kapıları açtı?" ifadelerini kullandı.

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Yusuf Yusuf

Cumhurbaşkanımız da dediği gibi Bu operasyona karşı olanlar buna işgal diyenler e " Madem karşısınız madem bu operasyonu istemiyorsunuz Önce Bu Mültecileri Hepiniz aranız da anlaşın alın sonra da Vatandaşınız olan Gönderdiğiniz terörsitleriniz de iade alın" 30kmh lik sınır güvenliğini verin O zman bu operasyonu durur erteleye biliriz

Aynı Görüşte misiniz?
evet3
hayır0
cevapla 10.10.2019 15:49
Ger&#231;ek Budur Gerçek Budur

AB nin bazı üyeleri mesela Almanya Medyası gibi Türkiye hakkında sadece negativ haberler vermiştir veriyorlar ve kendi halkını yanlış bilgilendiriyor beyin yıkıyorlar bilinç altı türklere karşı düşmanlık yayıyorlar.

Aynı Görüşte misiniz?
evet59
hayır0
cevapla 10.10.2019 15:33
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