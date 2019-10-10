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10.10.2019
Milli Savunma Bakanlığı: Terör hedefleri vuruldu, şehitlerin kanı yerde kalmadı
Milli Savunma Bakanlığı, Mardin ile Şanlıurfa'ya yapılan ve 4 sivilin şehit olduğu hain saldırılardan sonra bir açıklama yaptı. Bakanlık açıklamasında terör hedeflerinin vurulduğunu ve şehitlerin intikamının alındığını belirtti.
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