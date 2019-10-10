Milli Savunma Bakanlığı: Terör hedefleri vuruldu, şehitlerin kanı yerde kalmadı

Milli Savunma Bakanlığı, Mardin ile Şanlıurfa'ya yapılan ve 4 sivilin şehit olduğu hain saldırılardan sonra bir açıklama yaptı. Bakanlık açıklamasında terör hedeflerinin vurulduğunu ve şehitlerin intikamının alındığını belirtti.