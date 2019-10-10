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Kamışlı bölgesinde, 5 YPG’li terörist etkisiz hale getirildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 10.10.2019 Güncelleme Tarihi: 10.10.2019
ANINDA MÜDAHALE! SIKI TAKİPLE YOK EDİLDİLER

Barış Pınarı Harekatı kapsamında () tarafından Mardin’in sınırında bulunan bölgesinde 5 -PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi.

Edinilen bilgilere göre, Mardin'in ilçesi sınır hattında dün gece saatlerinde teröristlerin hareketliliğini tespit eden güvenlik güçleri, hareketlilik yaşanan bölgeleri bir süre gözetim altına aldı. Güvenlik güçlerinin sıkı takibi sonrasında sivillerden uzaklaşan 5 'li terörist etkisiz hale getirildi.

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ANINDA MÜDAHALE

Nusaybin'in karşısında bulunan bölgesinde terörist hareketlerini kontrol altında tutan bölgedeki en ufak hareketliliğe anında müdahale ediyor.

TERÖRİSTLERE AİT MÜHİMMAT YÜKLÜ ARAÇ İMHA EDİLDİ

İHA ve SİHA'larla bölgeyi kontrol altında tutan güvenlik kuvvetleri sınıra yönelik hareketlenmelere de anında karşılık veriyor. Bu kapsamda güvenlik güçleri tarafından Kamışlı'da tespit edilen teröristlere ait bir mühimmat yüklü araç imha edildi.

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