Kamışlı bölgesinde, 5 YPG’li terörist etkisiz hale getirildi
Barış Pınarı Harekatı kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Mardin’in Suriye sınırında bulunan Kamışlı bölgesinde 5 YPG-PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi.
Edinilen bilgilere göre, Mardin'in Nusaybin ilçesi Suriye sınır hattında dün gece saatlerinde teröristlerin hareketliliğini tespit eden güvenlik güçleri, hareketlilik yaşanan bölgeleri bir süre gözetim altına aldı. Güvenlik güçlerinin sıkı takibi sonrasında sivillerden uzaklaşan 5 YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
ANINDA MÜDAHALE
Nusaybin'in karşısında bulunan Kamışlı bölgesinde terörist hareketlerini kontrol altında tutan Türk Silahlı Kuvvetleri bölgedeki en ufak hareketliliğe anında müdahale ediyor.
TERÖRİSTLERE AİT MÜHİMMAT YÜKLÜ ARAÇ İMHA EDİLDİ
İHA ve SİHA'larla bölgeyi kontrol altında tutan güvenlik kuvvetleri sınıra yönelik hareketlenmelere de anında karşılık veriyor. Bu kapsamda güvenlik güçleri tarafından Kamışlı'da tespit edilen teröristlere ait bir mühimmat yüklü araç imha edildi.
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