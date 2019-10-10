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Aşiretler YPG/PKK’yla çatışmaya başladı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 10.10.2019 Güncelleme Tarihi: 10.10.2019
AŞİRETLER BAŞ KALDIRDI! YPG İLE ÇATIŞIYOR

'nın hedefindeki Resulayn'da aşiretler ile bölgeyi işgal eden terör örgütü / arasında çatışma çıktı. Çok sayıda aşiret Türk güvenlik makamlarıyla temasa geçerek 'den destek istedi.

'nın Ceylanpınar ilçesinin karşısındaki topraklarında yer alan Resulayn ilçesine bağlı Ummul Hayr köyünde, Baggara aşireti ve diğer bazı aşiretler, /'lı teröristlere karşı koydu. Çok sayıda aşiret Türk güvenlik makamlarıyla temasa geçerek 'den destek istedi.

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OBÜS ATIŞLARIYLA VURULUYOR

Öte yandan Türk Silahlı Kuvvetleri (), Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan kapsamında ilçedeki terör hedeflerini obüs atışlarıyla vurmayı sürdürüyor.

"CANI GÖNÜLDEN DESTEKLİYORUZ"

Suriye Aşiretler ve Kabileler Meclisi Siyası Ofis Sorumlusu Selim Abdüzaziz Müslat, önceki günkü toplantılarında yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin barış ve istikrarı sağlama, terörle mücadeledeki rolünü çok değerli ve önemli buluyoruz. Türkiye'nin Fırat'ın doğusunda başlattığı askeri harekatını canı gönülden desteklediğimizi ifade ediyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

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