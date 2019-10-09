Türkiye'nin operasyonu sonrası Irak'tan hamle
Giriş Tarihi: 09.10.2019 Güncelleme Tarihi: 09.10.2019
Son dakika haberi... Türkiye Suriye'nin kuzeydoğusunda askeri operasyona başlarken, Irak'ın da Suriye sınırına askeri takviye gönderdiği gelen bilgiler arasında.Irak askeri kaynakları, çok sayıda Irak askerinin Suriye sınırına sevk edildiğini belirterek, söz konusu birliklerin olası bir acil duruma karşı önlem almak için sınır bölgelerine gönderildiğini kaydetti.
Öte yandan Suriye'deki iç savaştan kaçan göçmenlerin en çok barındığı Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) de operasyon sırasında olası bir göçe karşı önlem aldığı bildirildi.
IKBY İçişleri Bakanı Rebir Ahmeti, yaşanabilecek muhtemel göçe karşı Birleşmiş Milletler ve uluslararası toplumu sorumluluğu paylaşmaya çağırdı.
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