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Türkiye'nin operasyonu sonrası Irak'tan hamle

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 09.10.2019 Güncelleme Tarihi: 09.10.2019
TÜRKİYE'NİN OPERASYONU SONRASI IRAK'TAN HAMLE

Son dakika haberi... Türkiye 'nin kuzeydoğusunda askeri operasyona başlarken, 'ın da Suriye sınırına askeri takviye gönderdiği gelen bilgiler arasında.

askeri kaynakları, çok sayıda Irak askerinin sınırına sevk edildiğini belirterek, söz konusu birliklerin olası bir acil duruma karşı önlem almak için sınır bölgelerine gönderildiğini kaydetti.

Öte yandan Suriye'deki iç savaştan kaçan göçmenlerin en çok barındığı Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) de operasyon sırasında olası bir göçe karşı önlem aldığı bildirildi.

IKBY İçişleri Bakanı Rebir Ahmeti, yaşanabilecek muhtemel göçe karşı Birleşmiş Milletler ve uluslararası toplumu sorumluluğu paylaşmaya çağırdı.

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