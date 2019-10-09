Emine Bulut'u kızının gözü önünde öldüren vahşi katilin davasında karar verildi

10 yaşındaki kızının gözü önünde eşi Emine Bulut'u boğazını keserek öldüren Fedai Varan hakim karşısına çıktı. Savcı, katil zanlısı eski koca Fedai Varan’ın “canavarca hisle kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını istedi. Duruşma 21 Ekim 2019’a ertelendi.

Kırıkkale'de Emine Bulut'u öldüren katil zanlısı eski koca Fedai Varan'ın yargılanmasına başladı. Kamuoyunda infial uyandıran olaya dair katil zanlısı Varan, "tasarlayarak canavarca öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanıyor.

Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre, Emine Bulut, 4 yıl önce boşandığı eşi Fedai Varan tarafından 18 Ağustos'ta 10 yaşındaki kızının gözü önünde vahşice öldürüldü.

SON DURUM: EMİNE BULUT CİNAYETİ DAVASINDA MÜTAALA VERİLDİ

Emine Bulut cinayeti davasında duruşma savcısı esas hakkında mütalaasını açıkladı. Savcı, katil zanlısı eski koca Fedai Varan'ın "canavarca hisle kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını istedi.

"DAYI SEN YANIMA GELMEDEN KONUŞMAYACAĞIM"

Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya Bulut ailesinin yanı sıra 20'ye yakın baro temsilcisi, kadın dernekleri ile çok sayıda avukat katıldı. Mahkeme, Bulut ailesi ve Bilge Varan ve Aile Bakanlığı katılma talebini kabul etti. Kadın örgütleri ve baroların katılma talepleri ise reddedildi. Bu dernek ve baroların temsilcilerinin gözlemci sıfatıyla duruşmayı takip etmelerine hükmedildi. Polis yoğun güvenlik önlemi aldı.

Emine Bulut'un 10 yaşındaki kızı Bilge, adliyede başka bir odadan SEGBİS ile duruşmaya bağlandı. Bilge Bulut, başka suçtan tutuklu olan ve duruşmaya SEGBİS ile katılan dayısına hitaben Bekir Bulut'a "Dayı sen yanıma gelmeden konuşmayacağım" dedi.

"OLAYIN KÜÇÜK YA DA BÜYÜK SUÇ ORTAKLARI VAR"

Duruşmanın başında söz alan sanık Fedai Varan'ın avukatı dikkat çekici beyanlarda bulundu. Sanık avukatı, olayın bir kadın cinayeti olduğunu belirterek, "Tüm kadın dernekleri ve kurumların katılma talepleri kabul edilmelidir" dedi. Olayın her yönünün araştırılmasının sanığın da menfaatine olduğunu dile getiren sanık avukatı, "Emine Bulut öldürülmeden iki saat önce karakola sığınmıştır. Emine Bulut'u korumayanlar da suçludur. Bu olayın küçük ya da büyük suç ortakları vardır" diye konuştu. Sanık avukatı "Görüntüler bana verilmedi. Bunları incelemem için bana verilmesi lazım. Savunmamı hazırlamam için süre talep ediyorum" dedi.

KATİLDEN İLK SÖZLER

Sanık Fedai Varan, ilk olarak, "Ceza alacağımı biliyorum ama görüntüler avukatıma verilsin" dedi. Mahkeme görüntülerin verilmesi talebini internette olduğu için reddetti. Sanık Avukatı, "görüntüleri incelemediğimiz için susma hakkımızı kullanıyoruz" dedi.

Savcı tarafından iddianamenin okunmasının ardından sanığa savunma için söz verildi. Sanık Fedai Varan da "Susma hakkımı kullanmak istiyorum" dedi. Yargılamaya devam edildi. Mahkeme başkanı sanık Fedai Varan'ın eski ifadelerini okudu.

Sanık avukatı yeniden söz alarak, "Bu yargılama belki yeniden başlayacak, biz delilleri görmek istiyoruz, iki hafta erteleme ile bir şey olmaz. Müvekkilim belgelerin bize verilmemesi nedeniyle sadece susma hakkını kullanabilmektedir. Bu aşamada beyanda bulunmayacak müvekkilim. Savunma hakkımız kısıtlanmadığında savunma yapacağız" ifadelerini kullandı.

EMİNE BULUT'UN KARDEŞİ: "ÇOCUĞU GÖSTERMESİNE BEN KARŞI ÇIKIYORDUM"

Emine Bulut'un cezaevinde bulunan kardeşi Bekir Bulut duruşmaya SEGBİS ile bağlanarak, ifade verdi. Bulut, sanık Fedai Varan'ın kızı doğduğunda yanında olmadığını ve hiç babalık yapmadığını ifade ederek, "Bu çocuk bu yaşına geldikten sonra bunun babalık duyguları kabardı. Çocuğu gösterme konusunda karşı gelen sadece bendim. Başka kimse değil sadece ben gösterme konusunda karşı geliyordum. O namussuz da bunu biliyor. Beni cezaevine attırdılar bir iddia uğruna. Ablamı dövüyordu. Bende onu dövdüm. Ben istemiyordum görüşmelerini. Ailem bir araya geldi, barıştırlar" diye konuştu.

"BAŞINI YASTIĞA NASIL KOYUYORSUN?"

Emine Bulut'un aile yakınları sanık Fedai Varan'ın kızına karşı babalık vazifesini yerine getirmediğini, 2,5 yaşında ilk kez kızı ile biraya geldiğini söylediler. Emine Bulut'un annesi ise olay anında ambulans çağırmak ya da yardım etmek yerine cep telefonu ile çekim yapanlara tepki gösterdi. Katil zanlısı Fedai Varan'a ise "başını yastığa nasıl koyuyorsun" diye seslendi.

"YARALI KOYSAYDIN, BEN BAKARDIM ÖLENE KADAR KIZIMA"

Gözyaşları içinde konuşan anne Fadime Bulut "Torunum konuşmuyordu babasıyla, konuşmak istemiyordu. 9 sene sonra nasıl diyecek 'ben senin babanım' diye. Kız 'yapma' deyince itmiş onu. Her zaman telefonlarda ağlatıyordu kızımı. Torunum, 'annemi dolmuştun indirdi, oraya ittirdi' diyor. 'Babayım' demeye utan. Torunum seni unutmayacak bundan sonra. Asılmasını istiyorum, onun anası da yaşasın benim yaşadığımı. Hiç olmazsa yaralı koysaydın. Torunum olaydan sonra bana konuştu; 'Anneanne dolmuşta kimse yoktu, 3 kişiydik'. dedi. Arkadan tutmuş çekmiş kolundan, içeri sokmuş. Seyretmişler. Hiç mi el insaf yoktu? Sandalyeyi kafasına vursalardı. 'Ben ambulans çağırın, yardım edin diye bağırıyordum; ama kamera çekiyorlardı anneanne' dedi. Allah'tan korkmaz; yaralı koyaydın hiç olmazsa, ben bakardım ölene kadar kızıma. Sen nasıl uyku uyuyorsun? Benim kızım erkek gibiydi, hasta bakıcılığı yapıyordu. En ağır cezayı almasını istiyorum" dedi.

DURUŞMADA GERGİNLİK

Duruşmada olay anına ilişkin görüntülerin izlenmesine karar verildi. Görüntüler izlenmeden önce Emine Bulut'un 10 yaşındaki Bilge, SEGBİS salonundan dışına çıkarıldı. İzlemek istemeyen maktul yakınlarının da dışarı çıkarılması istendi. Daha sonra mahkemede cinayet anına dair görüntüler izletildi. Görüntülerin izlenmesinden sonra aile yakınları sanığa saldırdı. Jandarma ve polis sanığı çembere alınırken, Emine Bulut'un yakınları salondan çıkarıldı.

"O BABAM DEĞİL"

Emine Bulut'un öldürüldüğü sırada yanında bulunan 10 yaşındaki kızı Bilge, duruşmada dinlendi. Bilge, "O kişi beni Çarşıya götürmek istedi, annem eve gitmemi istedi. Dönerciye girdiler ben kapıdaydım. Baktığımda o kişi annenim boğazını kesti. Kafasına tablet attım, poşeti attım ama durmadı. O kişi benim babam değil" dedi.

OLAY

Kırıkkale'de 18 Ağustos'ta eski eşi Fedai V. tarafından bir lokantada 10 yaşındaki kızının yanında boğazından bıçaklanan Emine Bulut, kaldırıldığı Yüksek İhtisas Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Kaçan Fedai Varan, Bahşılı ilçesi girişinde polis ekiplerince gözaltına alınmış ve ardından tutuklanmıştı.

Görgü tanıklarının, "Şüphelinin agresif bir tutumla kadınla tartıştığı, kadının ise şüpheliyi sakinleştirmeye çalışıp, sakince konuşmasını sağlamaya çalıştığı, şüphelinin eylemi gerçekleştirdikten sonra 'Bana çocuğumu göstermiyor, öldürdüm, herkes duysun' şeklinde bağırdığını" söyledikleri belirtildi.

WhatsApp mesajlaşma kayıtlarında, olay tarihinden bir gün önce Emine Bulut'un tekrar evlenme durumundan Fedai Varan'a bahsettiği, çocuklarının dershaneye yazdırılması ve evlenme durumuyla ilgili görüşmek için bir araya geldikleri kafede eski karı kocanın aralarında tartışma çıktığı ifade edilen iddianamede, tarafların ayrıldıktan sonra Menderes Caddesi'nde tekrar karşılaştığı, Emine Bulut'un iş yeri içerisine koşarak girdiği, arkasından gelen şüphelinin kadını yakaladığı ve pantolonunun cebinden çıkardığı bıçakla boğazından kesmek ve vücudunun çeşitli yerlerine bıçağı sokmak suretiyle öldürdüğü bilgisi aktarıldı.

Daha sonra olay anına ilişkin görüntülerin sosyal medyada yayınlanması infial yaratmış, siyasetçiler, sanatçılar ve kadın sivil toplum örgütleri başta olmak üzere toplumun tüm kesimleri olaya tepki göstermiş, 81 ilde, basın açıklamaları ve protestolar gerçekleştirilmişti.

Milli Eğitim Bakanlığı, Emine Bulut'un 10 yaşındaki kızına öğrenim hayatı boyunca eğitim yardımı ile sosyal ve psikolojik destek verileceğini belirtmiş, Emine Bulut'un 10 yaşındaki kızına yapılan yardımların korunması ve güvence altına alınması amacıyla esas hakkında bir hüküm verilinceye kadar Enver Kılıç, yönetim kayyumu olarak atanmıştı.

Emine Bulut'un öldürülmesinin ardından Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma süreci etkin ve hızlı şekilde tamamlanarak 5 gün sonra iddianame hazırlanmıştı.

Sanık Fedai Varan hakkında "canavarca hisle tasarlayarak öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, aynı gün Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.