Türk savaş uçakları YPG'ye bomba yağdırıyor
Türk savaş uçakları terör örgütü YPG’ye yönelik Barış Pınarı Harekatı başladı. YPG'nin hakimiyetindeki Resulayn'a Türk savaş uçakları bomba yağdırdı.
Türkiye, Fırat'ın doğusuna yönelik harekata başladı. İlk olarak YPG'nin hakimiyetindeki Resulayn'a Türk savaş uçakları bomba yağdırıyor.
Cep telefonuyla kaydedilen görüntüde Türk savaş uçaklarının sorti yaptığı anlar görüntülendi.
DİYARBAKIR'DAN SAVAŞ UÇAKLARI PEŞ PEŞE HAVALANDI
Suriye'nin Rasulayn şehrindeki PYD mevzilerinde art arda patlamalar meydana geldi. 4 şiddetli patlama sesinin yükseldiği bölgeden dumanlar yükseliyor.
Bölgede bulunan basın mensupları, havada F-16'ların olduğuna dair ses duyduklarını aktardı.
Diyarbakır 8. Ana Jet Üssü'nden havalanan F-16 uçakları, Suriye'deki PYD hedeflerine bomba yağdırıyor.
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Rabbim hepsini korusun. Dualarımız mehmetçiklerimize.cevapla 09.10.2019 20:19
Vur mehmedim mazlumlar icin vur masumlar icin vur ümmeti muhammet aşkına vur.yolunuz ak kılıcımız keskin allah yar ve yardımcınız olsun.Rabbime emanetsinizcevapla 09.10.2019 18:19
Allahın izniyle Mehmetçik şehit vermeden harekatı tamamlasın dua edelim.cevapla 09.10.2019 17:58
Beklenen gün geldi, Allah Türk ordusunun yardımcı sı olsuncevapla 09.10.2019 17:40
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