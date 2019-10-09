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Türk savaş uçakları YPG'ye bomba yağdırıyor

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 09.10.2019 Güncelleme Tarihi: 09.10.2019
TÜRK SAVAŞ UÇAKLARI YPG'YE BOMBA YAĞDIRIYOR

Türk savaş uçakları terör örgütü ’ye yönelik Barış Pınarı Harekatı başladı. YPG'nin hakimiyetindeki Resulayn'a Türk savaş uçakları bomba yağdırdı.

Türkiye, Fırat'ın doğusuna yönelik harekata başladı. İlk olarak 'nin hakimiyetindeki Resulayn'a Türk savaş uçakları bomba yağdırıyor.

Cep telefonuyla kaydedilen görüntüde Türk savaş uçaklarının sorti yaptığı anlar görüntülendi.

Son dakika: Barış Pınarı Harekatı'nda Türk savaş uçakları YPG'ye bomba yağdırıyor SON DAKİKA: BARIŞ PINARI HAREKATI'NDA TÜRK SAVAŞ UÇAKLARI YPG'YE BOMBA YAĞDIRIYOR

DİYARBAKIR'DAN SAVAŞ UÇAKLARI PEŞ PEŞE HAVALANDI

Suriye'nin Rasulayn şehrindeki PYD mevzilerinde art arda patlamalar meydana geldi. 4 şiddetli patlama sesinin yükseldiği bölgeden dumanlar yükseliyor.


Bölgede bulunan basın mensupları, havada F-16'ların olduğuna dair ses duyduklarını aktardı.

Diyarbakır 8. Ana Jet Üssü'nden havalanan F-16 uçakları, Suriye'deki PYD hedeflerine bomba yağdırıyor.

Barış Pınarı Harekatı başladı! İşte ilk görüntüler |Video BARIŞ PINARI HAREKATI BAŞLADI! İŞTE İLK GÖRÜNTÜLER |VİDEO

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Nur kaya Nur kaya

Rabbim hepsini korusun. Dualarımız mehmetçiklerimize.

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evet0
hayır0
cevapla 09.10.2019 20:19
Mehmet Mehmet

Allah mehmeclklerimizi korusunn

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evet1
hayır0
cevapla 09.10.2019 20:15
Bozkurr Bozkurr

Vur mehmedim mazlumlar icin vur masumlar icin vur ümmeti muhammet aşkına vur.yolunuz ak kılıcımız keskin allah yar ve yardımcınız olsun.Rabbime emanetsiniz

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evet0
hayır0
cevapla 09.10.2019 18:19
&#214;zg&#252;r Özgür

Allahın izniyle Mehmetçik şehit vermeden harekatı tamamlasın dua edelim.

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evet0
hayır0
cevapla 09.10.2019 17:58
Ahmet Ahmet

Beklenen gün geldi, Allah Türk ordusunun yardımcı sı olsun

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 09.10.2019 17:40
Haberin tüm yorumlarını okuyun (11 yorum)

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