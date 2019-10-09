Son dakika: Başkan Erdoğan açıkladı! Barış Pınarı Harekatı'nı yabancı ajanslar böyle duyurdu
Başkan Erdoğan'ın Fırat'ın doğusuna yönelik Barış Pınarı Harekatı'nın başladığını duyurması ardından Reuters, AFP ve AP gibi ajanslar harekatı son dakika olarak geçtiler.
Başkan Erdoğan "Türk Silahlı Kuvvetleri'miz Suriye Milli Ordusu'yla birlikte Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı #BarışPınarıHarekatı'nı başlatmıştır. Amacımız güney sınırımızda oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek ve bölgeye barış ve huzuru getirmektir" mesajı ile harekatının başladığını duyurdu.
Reuters da bu tweetlerinden ardından harekatı son dakika olarak duyurdu.
Reuters, Erdoğan'ın tweetini kaynak göstererek "Suriye'ye operasyon başladı" başlığı ile duyurdu. Reuters Türk yetkililere dayandırdığı haberinde harekatın öncelikle hava saldırısı ile başladığını ve top atışları ile karadan devam edeceğini duyurdu.
The Associated Press de "Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan Suriye'ye yönelik hava saldırısının başladığını Twitter'dan duyurdu" dedi.
AFP ise "Cumhurbaşkanı Erdoğan Twitter üzerinden Suriye'ye operasyonun başladığını duyurdu" ifadelerine yer verdi.
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