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Yakalanmamak için uyuşturucuyu sakladıkları yere bakın

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 09.10.2019 Güncelleme Tarihi: 09.10.2019
YAKALANMAMAK İÇİN UYUŞTURUCUYU SAKLADIKLARI YERE BAKIN

Zonguldak'ta Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri operasyonu gerçekleştirdi. Uyuşturucuyu polisten saklamak isteyen zanlılar, ellerindeki hapları şeker kutusuna gizlemeye çalıştı. Ancak polis ekipleri durumu fark edince iki zanlı kıskıvrak yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Devrek ilçesinde operasyonu düzenledi. Operasyon sırasında C.B ve M.Ö isimli şahıslar polislerden saklamak için uyuşturucu hapları şeker kabına koyarak gizlemeye çalıştı.



Ancak Zonguldak Narkotim ekipleri durumu fark etti ve 2 şüpheliyi kıskıvrak yakaladı. Zanlılarla birlikte 120 adet uyuşturucu hap ve 23 gram uyuşturucu uyarıcı madde ele geçirildi.

Zanlılar ekiplerce gözaltına alındı. Sorguları sürüyor.

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