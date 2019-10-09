Son dakika: ABD Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı
Giriş Tarihi: 09.10.2019 Güncelleme Tarihi: 09.10.2019
Son dakika haberi... Fırat'ın doğusuna operasyonun başlamasının ardından önemli gelişmeler yaşanıyor. ABD Büyükelçisi, Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasından kısa bir süre sonra Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Fırat'ın doğusunda başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nın ardından ABD Ankara Büyükelçisi David Michael Satterfield, Dışişleri Bakanlığı'na çağrılarak, operasyonla ilgili bilgilendirildi.
Dışişleri kaynaklarından edinilen bilgiye göre, ABD Büyükelçisi Satterfield, Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasından kısa bir süre sonra Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. ABD Büyükelçisine harekat hakkında bilgi verildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Başkan Erdoğan'dan ABD'ye yanıt!
- Dünya basınında 'Barış Pınarı Harekatı' geniş yer buldu!
- ABD Senatosunda Türkiye karşıtı tasarı
- Tezkere Resmi Gazete'de yayımlandı
- 90 bin camide Mehmetçik için dua edildi!
- İlk bombardımanın ardından PYD'li teröristler bakın ne yaptı
- MSB paylaştı! İşte kara harekatından ilk görüntüler!
- Harekata destek için Fetih Suresi okunacak
- Dakika dakika Barış Pınarı Harekatı!
- Birecik'e havan mermisi düştü
Daha Fazla Gör
- DGS ek yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 DGS ek tercih sonuç tarihi!
- Kuruluş Osman ne zaman başlıyor? Diriliş Ertuğrul devamı Kuruluş Osman 1. bölüm fragmanı!
- KYK geri ödemesiz burs başvuru tarihi… KYK burs başvuruları ne zaman başlıyor?
- İstanbul'daki tüm camilerde sela okundu
- Son dakika: Irak'ta gösterilerde ölenler için 3 gün yas ilan edildi
- Ceylanpınar'da roketin düştüğü anlar kamerada
- Sen Anlat Karadeniz 59. son bölüm izle! Sen Anlat Karadeniz 59. bölüm kesintisiz tek parça izle! | ATV
- Şanlıurfa’da yarın okullar tatil mi? 10 Ekim Hangi ilçelerde okullar tatil edildi?
- Barış Pınarı Harekatı’na Suriyeli kanaat önderlerinden tam destek
- Barış Pınarı Harekatı ASELSAN'ın "Koral" ile başladı
- Seferberlik emri nedir? Seferberlik emri çıktı mı? Seferberlik emri şartları nelerdir?
- Diriliş Osman ne zaman başlayacak? Diriliş Osman bu akşam var mı, yayın tarihi ne zaman?