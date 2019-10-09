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Son dakika: ABD Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 09.10.2019 Güncelleme Tarihi: 09.10.2019
ABD BÜYÜKELÇİSİ DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NA ÇAĞRILDI

Son dakika haberi... Fırat'ın doğusuna operasyonun başlamasının ardından önemli gelişmeler yaşanıyor. ABD Büyükelçisi, Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasından kısa bir süre sonra 'na çağrıldı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Fırat'ın doğusunda başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nın ardından ABD Ankara Büyükelçisi David Michael Satterfield, 'na çağrılarak, operasyonla ilgili bilgilendirildi.

Dışişleri kaynaklarından edinilen bilgiye göre, ABD Büyükelçisi Satterfield, Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasından kısa bir süre sonra Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. ABD Büyükelçisine harekat hakkında bilgi verildi.
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Son dakika: Fırat'ın doğusuna harekat başladı SON DAKİKA: FIRAT'IN DOĞUSUNA HAREKAT BAŞLADI

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