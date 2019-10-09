Suriye operasyonu canlı izle! Suriye operasyonu son durum nedir? Türk savaş uçakları hedefleri bombalıyor!
Suriye operasyonu canlı izle! Suriye operasyonu son durum vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Suriye son dakika haberine göre, Fırat’ın doğusuna operasyon başladı. Güvenli bölge oluşturmak amacıyla başlayan operasyonda ilk olarak YPG'nin hakimiyetindeki Resulayn'a Türk savaş uçakları bomba yağdırmaya başladı. Vatandaşlar Suriye operasyonu canlı izlemek istiyor. A Haber farkıyla Suriye’de yaşanan son gelişmeleri ve operasyondan canlı görüntüleri izleyebilirsiniz. İşte, Suriye operasyonunda son durum…
Suriye operasyonu canlı izle! 9 Ekim Suriye operasyonu son durum Türkiye'nin gündeminde yer alıyor. Günlerdir Suriye'ye yapılacak operasyon beklenirken, Türk ordusu bugün saat 16:00 itibariyle Suriye'ye girdi. Fırat'ın doğusunda terör örgütü YPG'ye yapılan operasyonda ilk olarak Resulayn'da bulunan hedefler Türk savaş uçakları tarafından vuruluyor. Suriye operasyonu canlı yayınlarla takip ediliyor. Operasyondaki en son gelişmeleri ve yorumları A Haber farkıyla takip edebilirsiniz. İşte, Suriye operasyonu canlı izleme ekranı!
Türkiye'nin güvenli bölge oluşturmak amacıyla Fırat'ın doğusuna yönelik harekatı başladı. Harekatın adı Barış Pınarı Harekatı...
Türkiye, Fırat'ın doğusuna yönelik harekata başladı.
İlk olarak YPG'nin hakimiyetindeki Resulayn'a Türk savaş uçakları bomba yağdırıyor.
ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA
Harekatın başladığını Başkan Recep Tayyip Erdoğan duyurdu.
Erdoğan Twitter'dan yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:
"Türk Silahlı Kuvvetleri'miz Suriye Milli Ordusu'yla birlikte Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG ve Deaş terör örgütlerine karşı #BarışPınarıHarekatı'nı başlatmıştır. Amacımız güney sınırımızda oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek ve bölgeye barış ve huzuru getirmektir."
KARADAN GİRİŞ BAŞLAYACAK
Türk askerinin karadan henüz karadan giriş yapmadığı tahmin ediliyor. Sınırda risk teşkil eden unsurların yapılacak atışlarla temizlenmesinin ardından karadan giriş başlayacak.
KOMANDOLAR SEVK EDİLDİ
Harekat öncesinde sınır bölgesine büyük çapta sevkiyat yapıldı. Bölgeye Denizli, Tunceli, Sarıkamış, Sakarya, Siirt, Bolu ve Kayseri komando tugaylarından 5 bin kişilik birlik sevk edildi. Zırhlı birliklerden de takviye yapıldı.
HAREKATIN İKİ ANA MERKEZİ
Harekatın iki aşamalı olması ve Resul Ayn ile Tel Abyad'ın kontrol altına alınması hedefleniyor. Bu anlamda Akçakale ve Ceylanpınar'ın harekatın iki ana merkezi olması bekleniyor.
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