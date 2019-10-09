Barış Pınarı harekatı nedir? Barış Pınarı harekatı nereye yapılıyor? Barış Pınarı ne demek?

Fırat’ın doğusuna yapılan Barış Pınarı harekatı başladı! Barış Pınarı harekatı nedir? Barış Pınarı harekatı nereye yapılıyor? PKK/YPG'ye sınır ötesinde 'Barış Pınarı Harekatı' başladı. YPG'nin hakimiyetindeki Resulayn'a Türk savaş uçakları bomba yağdırıyor. Operasyona Barış Pınarı Harekatı adı verildi. Peki, Barış Pınarı ne demek? Harekatın başladığını Başkan Recep Tayyip Erdoğan Twitter adresinden duyurdu.

Barış Pınarı harekatı nedir? Barış Pınarı harekatı nereye yapılıyor? Günlerdir Fırat'ın doğusuna yapılması beklenen operasyon 9 Ekim Çarşamba itibariyle başladı. Peki, Barış Pınarı harekatı nedir? PKK/YPG'nin hakimiyetindeki Resulayn'a Türk savaş uçakları bomba yağdırmaya başladı. Harekatın başladığını Başkan Erdoğan Twitter adresinden duyurdu.

Erdoğan Twitter'dan yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Türk Silahlı Kuvvetleri'miz Suriye Milli Ordusu'yla birlikte Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG ve Deaş terör örgütlerine karşı #BarışPınarıHarekatı'nı başlatmıştır. Amacımız güney sınırımızda oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek ve bölgeye barış ve huzuru getirmektir."

BARIŞ PINARI HAREKATI NEDİR?

Türkiye, Türkiye-Suriye sınırında ABD'nin desteğiyle güçlenen ve Suriye halkına adeta zulüm eden ve demografik yapıyı yok etmeye çalışan PKK'nın Suriye kolu YPG'yi, bu harekatla bölgeden atmayı ve Suriyelilerin ülkelerine dönmesini de hedefliyor. İşte yapılacak bu operasyonlar ile ilgili diplomatik kaynaklar, altı temel adımın üzerinde duruyor.

Diplomatik kaynaklar, o adımları şöyle sıraladı:

1- Türkiye sınırını bütünüyle kontrol altına almak istiyor: ''Kimsenin toprağında gözümüz yok. Bu operasyon işgal amaçlı değil Türkiye'nin içeriye gelen terör tehdidini bertaraf etmek amacıyla yapılıyor. Bir ülkenin kendi sınırlarını koruma hakkı uluslararası hukukta güvence altına alınmıştır. Harekat kaynağını uluslararası hukukta tanımlanan haktan alıyoruz.''

2- Sığınmacı sorunu sadece bizim sorunumuz değil: ''Operasyonun bir başka amacı Suriyeli sığınmacıların güvenli dönüşünü sağlamak. Böylece hem Dünya'ya tehdit eden mülteci akınına karşı rahatlama yaşanacak hem de alınacak ilave tedbirlerle Türkiye'de bulunan sığınmacıların güvenli geri dönüşü sağlanacak.''

HEDEF KÜRTLER DEĞİL

3- Hedef asla Kürtler değil PKK, YPG, SDG ve onun devamındaki terör örgütleridir: ''Türkiye Suriye iç savaşında binlerce Kürdü de sığınmacı kabul etmiş ve büyük bölümü halen Şanlıurfa ve Gaziantep bölgesinde barınmaktadır. Türkiye'nin hedefi kardeş olarak gördüğü Kürtler asla değil, tam aksine Kürtler için de bir tehlike olan ve ideolojik temizlik yapan PKK'nın devamındaki YPG terör örgütüdür. Kaldı ki Türkiye Suriye çözüm toplantılarında YPG dışındaki Suriyeli tüm Kürtlerin temsil edilmesi gerektiği fikrini net olarak ortaya koydu. Yeni Anayasa Komitesi'nin kurulma aşaması da bunun en somut örneklerinden biridir''

4- Suriye'nin toprak bütünlüğü gözetilecek: ''Türkiye başından beri Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması gerektiği fikrini uluslararası tüm zeminlerde dile getirmektedir. YPG veya SDG Türkiye için ne kadar tehditse Suriye'nin toprak bütünlüğü için de bir o kadar tehdittir''

AĞIRLIK GÜVENLİ BÖLGE

5-Operasyon başka ziyaret başka: Diplomatik kaynaklara göre Suriye'de Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başlatacağı Güvenli Bölge operasyonu takvimi ile Kasım ayında Washington'da gerçekleşecek Trump-Erdoğan görüşmesi tamamen birbirinden bağımsız. Kasım ayında Washıngton gerçekleşmesi beklenen görüşmede operasyon sonrasında ortaya çıkacak tablo, ABD'nin DEAŞ kaygısı ve ağırlıklı olarak güvenli bölge konuları masaya yatırılacak.

6-Tutuklu DEAŞ'lılar ne olacak: Halen SDG'nin kontrolündeki bölgede bulunan tutuklu DEAŞ'lıların koz gibi kullanılmasına karşı Türkiye, ABD'ye net bir öneri getirdi. Ankara, Washington'a ''SDG'den vazgeçin, DEAŞ ile mücadeleyi birlikte yapalım. Hem saha tecrübemiz var hem de gücümüz. Ayrıca SDG'den vazgeçilmesi durumunda SDG kontrolündeki tutuklu DEAŞ'lıların bulunduğu bölgenin de güvenliğini biz sağlayalım'' mesajını net ifadelerle aktardı. Almanya, Fransa ve İtalya vatandaşı DEAŞ'lılar mensubiyeti bulunduğu ülkeler tarafından istenmiyor. Türkiye Washington'a Avrupa ülkelerinin iadesini istemediği DEAŞ'lı teröristler için Avrupa ülkelerinin de içinde bulunduğu bir mekanizmayla ortak bir çözüm bulunabileceğini ifade etti.

FIRAT'IN DOĞUSU NEREYİ KAPSIYOR?

Fırat Nehri'nin doğusundaki en büyük yerleşim alanları Halep'in Ayn El Arab, Rakka'nın Tel Abyad ve Tabka, Haseke'nin Kamışlı, Amude ve Rasulayn ilçeleri ile Deyrizor'un kuzey kesimlerinden oluşuyor. Bu kuşakta nüfusun yaklaşık yüzde 70'ini halen Araplar oluşturuyor. Ancak bölgenin nüfus yapısı zorla değiştiriliyor. Terör örgütü bugüne kadar 1 milyon 700 bin kişiyi göçe zorladı. Örgüt, devletleşme sürecinde bölgeyi daha kolay kontrol edebilmeyi amaçlıyor.