Barış Pınarı Harekatı başladı! İlk hedef ulaşım hatları ve M4 karayolu
Barış Pınarı Harekatı ile ilgili ilk bilgilerin gelmesinin ardından uzman isimler değerlendirmelerde bulundu. Dr. Murat Aslan, "Amaç öncelikle teröristlerin bölgedeki ulaşım hatları ve M4 karayoludur" derken, Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın da "Türk milletinin tam desteği oradadır. Hukuki ve siyasi olarak milletle ve orduyla birlik olduk. Çok önemli bir harekattır." ifadelerini kullandı.
Türkiye'nin kuzeyinde kurulmak istenen terör koridorunu yok etmek ve güvenli bölge oluştmak için Fırat'ın doğusuna yönelik hazırlıklarını bir süredir devam ettirdiği harekat başladı. Harekat ile ilgili ilk bilgilerin gelmesinin ardından uzmanlarda harekat ile ilgili değerlendirmede bulundu.
İLK HEDEF ULAŞIM HATLARI
Akademisyen DR. Murat Aslan, "Hava Kuvvetlerimiz ile bir yumuşatma operasyonu yapılıyor. Şu an itibariyle Akçakale'den başlatılması beklenen operasyon Resulayn'dan başlatılarak terör örgütünün bağlantısının koparılması hedefleniyor. Amaç öncelikle teröristlerin bölgedeki ulaşım hatları ve M4 karayoludur." diye konuştu.
"ÇOK ÖNEMLİ BİR HAREKAT"
Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın, "Kahraman TSK'yı ve onların komutanlarını ve askerlerini Allah muzaffer kılsın. Türkiye hiçbir zaman bir terör devletine teslim olmayacağını bütün dünyaya duyurmuştur. Bundan sonra Türkiye'nin kararlığı terörle mücadeledir ve bu başarı aynı zamanda ABD'li müttefiklerimizle yapılan dostane ilişkilerinde diplomatik başarısıdır. Türk milletinin tam desteği oradadır. Hukuki ve siyasi olarak milletle ve orduyla birlik olduk. Çok önemli bir harekattır. Biz orayı yıkmaya, katliama değil bütün oradaki Suriye halkını özgürleştirmek için gidiyoruz." ifadelerini kullandı.
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