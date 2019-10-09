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Milli Savunma Bakanlığı'ndan Barış Pınarı Harekatı açıklaması

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 09.10.2019 Güncelleme Tarihi: 09.10.2019
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI'NDAN BARIŞ PINARI HAREKATI AÇIKLAMASI

, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Fırat’ın doğusunda başlattığı 'na ilişkin açıklama yaptı. Bakanlık, “Harekata saat 16.00’da uygulanmaya başlamıştır” dedi ve harekattan ilk kareyi paylaştı. Öte yandan son sakika haberine göre Bakanlık, ABD, Rusya Federasyonu, İngiltere, Almanya, Fransa ve İtalya ile NATO ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreterlikleri saat 14.00’ten itibaren Barış Pınarı Harekatı’na ilişkin bilgilendirdi.

açıklamasında, "Hudutlarımızın güvenliğini sağlamak, sınırlarımızın güneyinde bir terör koridoru oluşturulmasını engellemek, DEAŞ ve PKK/KCK/PYD-YPG başta olmak üzere milli güvenliğimize tehdit oluşturan terör örgütleri ve teröristleri etkisiz hale getirmek, yerinden edilmiş Suriyelilerin evlerine ve topraklarına dönüşleri için uygun şartları sağlamak maksadıyla Barış Pınarı Harekatı saat 16.00'da uygulanmaya başlamıştır." ifadelerine yer verildi.

Milli Savunma Bakanlığı Barış Pınarı'nda ilk kareyi paylaştı |Video MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI BARIŞ PINARI'NDA İLK KAREYİ PAYLAŞTI |VİDEO

MSB DUYURDU! İŞTE HAREKAT HAKKINDA BİLGİLENDİRİLEN ÜLKELER...

Öte yandan Bakanlık, ABD, Rusya Federasyonu, İngiltere, Almanya, Fransa ve İtalya ile NATO ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreterlikleri saat 14.00'ten itibaren Barış Pınarı Harekâtı'na ilişkin bilgilendirdi.

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Ersin Ertaş Ersin Ertaş

Bütün yüreğimizle devletimizin, vatanımızın emrindeyiz. Allah Vatanımızı korusun. Gözümüz kulağımız bu kutlu harekatta. Devletimiz ayağa kalkın dediği anda Allahı izniyle cephedeyiz.

Aynı Görüşte misiniz?
evet27
hayır0
cevapla 09.10.2019 17:52
Adalet Adalet

Ya ALLAH YA BISMILLAH

Aynı Görüşte misiniz?
evet27
hayır0
cevapla 09.10.2019 17:38
Haberin tüm yorumlarını okuyun (2 yorum)

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