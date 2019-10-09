Milli Savunma Bakanlığı'ndan Barış Pınarı Harekatı açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Fırat’ın doğusunda başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin açıklama yaptı. Bakanlık, “Harekata saat 16.00’da uygulanmaya başlamıştır” dedi ve harekattan ilk kareyi paylaştı. Öte yandan son sakika haberine göre Bakanlık, ABD, Rusya Federasyonu, İngiltere, Almanya, Fransa ve İtalya ile NATO ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreterlikleri saat 14.00’ten itibaren Barış Pınarı Harekatı’na ilişkin bilgilendirdi.

Milli Savunma Bakanlığı açıklamasında, "Hudutlarımızın güvenliğini sağlamak, sınırlarımızın güneyinde bir terör koridoru oluşturulmasını engellemek, DEAŞ ve PKK/KCK/PYD-YPG başta olmak üzere milli güvenliğimize tehdit oluşturan terör örgütleri ve teröristleri etkisiz hale getirmek, yerinden edilmiş Suriyelilerin evlerine ve topraklarına dönüşleri için uygun şartları sağlamak maksadıyla Barış Pınarı Harekatı saat 16.00'da uygulanmaya başlamıştır." ifadelerine yer verildi.





MSB DUYURDU! İŞTE HAREKAT HAKKINDA BİLGİLENDİRİLEN ÜLKELER...



Öte yandan Bakanlık, ABD, Rusya Federasyonu, İngiltere, Almanya, Fransa ve İtalya ile NATO ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreterlikleri saat 14.00'ten itibaren Barış Pınarı Harekâtı'na ilişkin bilgilendirdi.



