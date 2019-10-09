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ABD'li Senatör Graham'dan Başkan Erdoğan hakkında küstah sözler

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 09.10.2019 Güncelleme Tarihi: 09.10.2019
BAŞKAN ERDOĞAN HAKKINDA KÜSTAH SÖZLER

Türkiye'nin Suriye'deki 'nı "Bir felaket yaşanıyor" diyerek duyuran 'li Senatör Lindsey Graham, Başkan Recep Tayyip Erdoğan hakkında çirkin ifadelerde bulundu. Türk kullanıcıların Graham'a cevapları gecikmedi.

Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye halkının ve Türkiye sınırının güvenliği için sınır ötesinde terör operasyonu başlattı. 'nın başlamasının ardından 'li Senatör Lindsey Graham adeta çılgına döndü.

TERÖR SEVİCİYE CEVAP GECİKMEDİ

Türkiye'nin terör örgütü YPG/PKK'ya yaptığı operasyonu eleştiren Graham, Trump ile görüşeceğini ve ABD askerinin bölgeden çekilme kararının geri alınması için elinden geleni yapacağını ifade etti.

Türkiye'nin operasyonuyla bölgede bir felaket yaşandığını söyleyen Graham, Başkan Erdoğan hakkında da çirkin açıklamalarda bulundu. Graham, Türkiye'nin operasyonu nedeniyle Başkan Erdoğan'ın ağır bir bedel ödemesi için çabalayacağını söyledi.

Twitter'ın Türk kullanıcıları Lindsey Graham'a "Bekliyoruz" şeklinde cevaplar yazdı.

Graham'ın teröristler için kullandığı "Kürt müttefiklerimiz" sözü de tepki çekti.

Cumhuriyetçi Senatör Graham'dan Türkiye'ye tehdit CUMHURİYETÇİ SENATÖR GRAHAM'DAN TÜRKİYE'YE TEHDİT
ABD'li Senatör Graham'ın YPG/PKK çelişkisi ABD'Lİ SENATÖR GRAHAM'IN "YPG/PKK" ÇELİŞKİSİ

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seref kalin seref kalin

FETO enternasyonel....Siz bunu "Yahudi enternasyonel" olarakta okuyabilirsiniz.

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evet1
hayır0
cevapla 10.10.2019 01:38
zaza zaza

10 bin kilometre oteden gel oyun kur,,, yok bizde izleyelim alsana boru hem de obuslerin borusu, girdir, girmeye devam edecegiz.....sizde okyanisin otesinden mal mal izleyeceksniz...

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evet1
hayır0
cevapla 10.10.2019 01:32
Fikret Fikret

1 graham aklın yok.!!!!!!!!

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evet2
hayır0
cevapla 10.10.2019 01:03
seref kalin seref kalin

Kimin adamalari olduklarini belli ettiler sonunda..FETO enternasyonel. Yahudi Enternasyonel

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evet2
hayır0
cevapla 09.10.2019 23:54
seref kalin seref kalin

FETO enternasyanel...

Aynı Görüşte misiniz?
evet2
hayır0
cevapla 09.10.2019 23:53
Haberin tüm yorumlarını okuyun (15 yorum)

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