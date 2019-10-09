ABD'li Senatör Graham'dan Başkan Erdoğan hakkında küstah sözler
Türkiye'nin Suriye'deki Barış Pınarı Harekatı'nı "Bir felaket yaşanıyor" diyerek duyuran ABD'li Senatör Lindsey Graham, Başkan Recep Tayyip Erdoğan hakkında çirkin ifadelerde bulundu. Türk kullanıcıların Graham'a cevapları gecikmedi.
Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye halkının ve Türkiye sınırının güvenliği için sınır ötesinde terör operasyonu başlattı. Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasının ardından ABD'li Senatör Lindsey Graham adeta çılgına döndü.
TERÖR SEVİCİYE CEVAP GECİKMEDİ
Türkiye'nin terör örgütü YPG/PKK'ya yaptığı operasyonu eleştiren Graham, Trump ile görüşeceğini ve ABD askerinin bölgeden çekilme kararının geri alınması için elinden geleni yapacağını ifade etti.
Türkiye'nin operasyonuyla bölgede bir felaket yaşandığını söyleyen Graham, Başkan Erdoğan hakkında da çirkin açıklamalarda bulundu. Graham, Türkiye'nin operasyonu nedeniyle Başkan Erdoğan'ın ağır bir bedel ödemesi için çabalayacağını söyledi.
Twitter'ın Türk kullanıcıları Lindsey Graham'a "Bekliyoruz" şeklinde cevaplar yazdı.
Graham'ın teröristler için kullandığı "Kürt müttefiklerimiz" sözü de tepki çekti.
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FETO enternasyonel....Siz bunu "Yahudi enternasyonel" olarakta okuyabilirsiniz.cevapla 10.10.2019 01:38
10 bin kilometre oteden gel oyun kur,,, yok bizde izleyelim alsana boru hem de obuslerin borusu, girdir, girmeye devam edecegiz.....sizde okyanisin otesinden mal mal izleyeceksniz...cevapla 10.10.2019 01:32
Kimin adamalari olduklarini belli ettiler sonunda..FETO enternasyonel. Yahudi Enternasyonelcevapla 09.10.2019 23:54
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