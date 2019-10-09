10 Ekim 2019, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

Fırat'ın doğusuna operasyon sonrası 4 ilçede okullar tatil edildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 09.10.2019 Güncelleme Tarihi: 09.10.2019
OPERASYON SONRASI 4 İLÇEDE OKULLAR TATİL EDİLDİ

'nin karşısındaki 'daki terör hedeflerine obüs atışları yapıldı. Bölgeden dumanlar yükselirken, 'nce obüs atışları sürdürülüyor. Öte yandan Akçakale, Ceylanpınar, Suruç'taki tüm okullar, Birecik'te ise sınıra yakın bölgelerdeki okullar iki gün tatil edildi.

'nin kuzeyindeki terör yuvalarını kurutmak için yapılan Barıiş Pınarı Harekatı, Başkan 'ın talimatıyla saat 16.00 sularında başladı.

Şanlıurfa'nın , Ceylanpınar, Suruç'taki tüm okullarda, Birecik'te ise sınıra yakın bölgelerdeki okullarda eğitime iki gün ara verildi.

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı sürüyor.

Bu arada, harekat dolayısıyla Şanlıurfa'nın sınır ilçelerindeki okullar iki gün tatil edildi.

Bu kapsamda, Akçakale, Ceylanpınar, Suruç'taki tüm okullarda, Birecik'te ise sınıra yakın bölgelerdeki okullarda perşembe ve cuma günü eğitime ara verildi.

Son dakika: Bahçeli'den Barış Pınarı Harekatı açıklaması SON DAKİKA: BAHÇELİ'DEN BARIŞ PINARI HAREKATI AÇIKLAMASI
Barış Pınarı Harekatı'na destek için camilerde Fetih Suresi okunacak BARIŞ PINARI HAREKATI'NA DESTEK İÇİN CAMİLERDE FETİH SURESİ OKUNACAK

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN