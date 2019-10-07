Yerel kaynaklar: ABD askerleri Türkiye sınırından çekilmeye başladı
Türkiye’nin, Fırat’ın doğusuna yönelik başlatacağı harekat için hazırlıklar sürerken ABD askerlerinden flaş bir hamle geldi. Yerel kaynaklara göre ABD’nin kara birlikleri, Türkiye sınırından konvoylar halinde çekilmeye başladı.
Türkiye, Suriye'nin kuzeyinde oluşturulmak istenen terör koridorunu ortadan kaldırmakta kararlı. Fırat'ın doğusundaki terör örgütü PYD-PKK'yı temizlemek için sıfır noktasındaki hazırlıkların sonuna geldi. Hazırlıklar devam ederken yerel kaynaklara göre ABD'nin kara birlikleri, Türkiye sınırından konvoylar halinde çekilmeye başladı.
Öte yandan Reuters haber ajansı bölgedeki yaşanan gelişmelerle ilgili bir son dakika bilgisini paylaştı. Reuters'ın ABD'li yetkiliye dayandırdığı habere göre; ABD güçleri Tel Abyad ve Rasulayn'da iki gözlem noktasını boşalttı.
WASHİNGTON-ANKARA HATTI SICAK
Dün Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında geçen telefon görüşmesinin ardından, sınır hattındaki hareketlilik arttı.
ABD ASKERLERİ ÇEKİLİYOR
Yeni Şafak'ın haberine göre; tüm bu gelişmelerin ardından yerel kaynaklar, ABD güçlerinin Türkiye sınırından güneye doğru hareket ettiğini duyurdu.
TEL ABYAD TAHLİYE EDİLDİ
Yerel kaynaklara göre Amerikan askerleri, zırhlı konvoylar eşliğinde Tel Abyad'dan çekildi. Terör örgütü PYD'nin sözde yöneticileri, ABD'li yetkililere 'kararınızı gözden geçirin' çağrısında bulundu.
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