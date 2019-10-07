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Yerel kaynaklar: ABD askerleri Türkiye sınırından çekilmeye başladı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 07.10.2019 Güncelleme Tarihi: 07.10.2019
ABD ASKERLERİ TÜRKİYE SINIRINDAN ÇEKİLİYOR

’nin, Fırat’ın doğusuna yönelik başlatacağı harekat için hazırlıklar sürerken askerlerinden flaş bir hamle geldi. Yerel kaynaklara göre ABD’nin kara birlikleri, Türkiye sınırından konvoylar halinde çekilmeye başladı.

, 'nin kuzeyinde oluşturulmak istenen terör koridorunu ortadan kaldırmakta kararlı. Fırat'ın doğusundaki terör örgütü -PKK'yı temizlemek için sıfır noktasındaki hazırlıkların sonuna geldi. Hazırlıklar devam ederken yerel kaynaklara göre 'nin kara birlikleri, Türkiye sınırından konvoylar halinde çekilmeye başladı.

Öte yandan Reuters haber ajansı bölgedeki yaşanan gelişmelerle ilgili bir son dakika bilgisini paylaştı. Reuters'ın ABD'li yetkiliye dayandırdığı habere göre; ABD güçleri ve Rasulayn'da iki gözlem noktasını boşalttı.

ABD askerleri Türkiye sınırından çekilmeye başladı | Video ABD ASKERLERİ TÜRKİYE SINIRINDAN ÇEKİLMEYE BAŞLADI | VİDEO

WASHİNGTON-ANKARA HATTI SICAK

Dün Başkan ile ABD Başkanı arasında geçen telefon görüşmesinin ardından, sınır hattındaki hareketlilik arttı.

ABD ASKERLERİ ÇEKİLİYOR

'ın haberine göre; tüm bu gelişmelerin ardından yerel kaynaklar, ABD güçlerinin Türkiye sınırından güneye doğru hareket ettiğini duyurdu.

TEL ABYAD TAHLİYE EDİLDİ

Yerel kaynaklara göre Amerikan askerleri, zırhlı konvoylar eşliğinde Tel Abyad'dan çekildi. Terör örgütü PYD'nin sözde yöneticileri, ABD'li yetkililere 'kararınızı gözden geçirin' çağrısında bulundu.

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