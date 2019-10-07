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CHP'de tasarruf sözde kaldı! İhale oyunu...

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 07.10.2019
CHP'DE TASARRUF SÖZDE KALDI! İHALE OYUNU...

’li belediyesi, ilçede çöp toplama ihalesi açarken aylık 1.4 milyon TL bedelle kazanan firmayı ihale dışı bırakıp, işi başka bir firmaya ücretin iki katına verdi. İhaleler için KİK’e itiraz edildi.

'ni kazandıktan sonra tasarruf söylemlerini gündeminden düşürmeyen, Yenikapı'da araç gösterisi yapan 'nin gerçek yüzünü 'de oynanan ihale oyunu ortaya çıkardı. Belediye, ilçe genelinde çöp toplama işi için bir süre önce ihaleye çıktı. 29 araçlık çöp toplama ihale aylık 2 milyon 33 bin TL+ ile Turizm Taşımacılık Hizmet ve Temizlik İnşaat Sanayi Dış Ticaret Limited Şirketi'ne verildi. Bu şirket 1 Ekim'de işe başladı. Oysa aynı işi Çevlog A.Ş. isimli firma, 56 araç ile aylık 1 milyon 450 bin TL+KDV ile kazanmıştı. Yapılan hesaplamalara göre, 06 Antika'ya verilen ihale, 29 araç yerine 56 araç için yapılsaydı ihale bedeli 3 milyon TL+KDV olacaktı. Bu da aynı işin iki katı fiyatına ihale edildiğini ortaya koyuyor. Bir başka ifadeyle, Maltepe'de yaşayan yüz binlerce insanın vergileri bir şirkete aktarılmış oldu.

O İHALENİN İPTALİ İSTENDİ
Maltepe Belediyesi'nin ikinci ihalesine ilişkin sözleşmesi ise 30 Eylül tarihine ait. Belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere bir araç ihalesi düzenlendi. İhalenin yaklaşık maliyeti 2 milyon 578 bin 575 TL olarak açıklandı. Bu ihale de, "Yaklaşık maliyetin üzerinde fiyat verildi" gerekçesiyle iptal edildi. İhalenin pazarlık usulü yapılmasına karar verilerek belediyenin istediği firmalara davet gönderildi. Bu ihaleyi de yaklaşık maliyetten 9 bin TL daha düşük bir bedelle, 2 milyon 569 bin 622 TL'ye 06 Antika firması kazandı. 1 ay süreli ihalenin iptali için Maltepe Belediyesi'ne başvuruda bulunuldu. Belediye 10 günlük yasal sürede şikâyetçi firmaya verdiği yanıtın ardından, ihalenin iptali için Kamu İhale Kurumu'na başvurulacağı öğrenildi. Adrese teslim olarak yapılan ihalenin teknik şartnamesine bazı araç sayılarına, "Kendi malı olma" şartı konulması dikkatlerden kaçmadı.

ŞİRKETİN SİTESİ BİLE YOK
Maltepe Belediyesi'nin ihalelerinde boy gösteren merkezli 06 Antika şirketi, İçişleri Bakanlığı'nca görevden alınan CHP'li eski Belediye Başkanı döneminde CHP'li belediyelerden iş almaya başladı. Şirket, Beşiktaş Belediyesi'nin lüks araç ihalesini piyasa fiyatının 3 katına almıştı. 2010'da kurulan 06 Antika'nın sahipleri Şinasi Erşen ile Serhat Erşen. Belediyelerden milyonlarca liralık ihale alan şirketin internet sitesinin hala yapım aşamasında olması da dikkat çekti.

Sabah

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ALPASLAN ALPASLAN

En güzel yaptıkları iş İHALE ...

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır1
cevapla 07.10.2019 11:43
ALPASLAN ALPASLAN

Her şey güzel olacak dediler ya siz ne anladınız PARDON...

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 07.10.2019 11:42
ALPASLAN ALPASLAN

Bu belediyecilik sistemi ne zaman düzeltilecek niye göz yumuluyor ...

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 07.10.2019 10:43
Nazan Nazan

bir CHP klasiği yandaşlık ve Vatandaşı kazıklamak ama çok koyun olduğu görüldü istanbulda yürüüüü CHP günahı sana oy verenlerde gönlün rahat olsun

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 07.10.2019 09:43
Haberin tüm yorumlarını okuyun (4 yorum)

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